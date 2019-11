Číslo 6. Němci hledají útočníka, který školačce vpíchl neznámou látku

15:31 , aktualizováno 15:31

Německá policie pátrá po útočníkovi, který ve čtvrtek dopoledne v Gelsenkirchenu na západě země vpíchl 13leté školačce do těla neznámou látku. Dívka byla po útoku ve vážném stavu. Co přesně jí muž do těla vpravil, není známo. Kriminalisté se obávají, že nešlo o ojedinělý čin násilníka.