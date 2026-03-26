Německo čelí explozi násilí, řekl Merz o migraci. Nejde mu o ochranu žen, míní kritici

Autor: ,
  17:42
Německý kancléř Friedrich Merz čelí kritice za výrok, jímž dal do souvislosti násilí v Německu a migraci. Při středečních interpelacích ve Spolkovém sněmu řekl, že za explozi násilí ve společnosti mohou z významné části imigranti. Německo přitom v posledních dnech vede debatu o násilí na ženách, kterou vyvolal případ moderátorky s migračním původem. Za pachatele označila svého německého expartnera.
Německý kancléř Friedrich Merz na celostátním sjezdu Křesťanskodemokratické unie (CDU) ve Stuttgartu (20. února 2026) | foto: ČTK

Friedrich Merz (23. února 2026)
5 fotografií

Merz při středečních interpelacích řekl, že se Německo potýká „s explozí násilí“, a to „jak v analogickém, tak digitálním prostoru“. „Proti tomu musíme společně něco podniknout,“ vyzval poslance. Kancléř zdůraznil, že součástí řešení je i to, aby se hovořilo o příčinách nárůstu násilí a o tom, odkud pochází.

Vysloužil si za to potlesk z řad své konzervativní unie CDU/CSU a protiimigrační strany Alternativa pro Německo (AfD). „Musíme tedy mluvit o tom, že podstatná část tohoto násilí vychází ze skupin přistěhovalců do Spolkové republiky Německo,“ dodal předseda vlády. Za to si vysloužil nesouhlasné výkřiky a bučení z řad opozičních stran Zelených a Levice.

„Včerejšími (středečními) poznámkami pan Merz dokázal, že mu nejde o ochranu žen, ale o politickou instrumentalizaci,“ řekla k tomu ve čtvrtek předsedkyně Turecké obce v Německu Mehtap Çaglarová. „Ten, kdo o násilí na ženách mluví jen, aby ho mohl připsat migrantům, nechává ženy v Německu ve štychu,“ dodala.

V Německu se v posledních týdnech debatuje o násilí na ženách, především v digitálním prostoru, kvůli případu známé moderátorky a herečky Collien Fernandesové. Fernandesová se narodila v Hamburku jako dcera indického otce a německo-maďarské matky.

Minulý týden moderátorka obvinila svého bývalého partnera, herce Christiana Ulmena, že pomocí umělé inteligence vytvářel její nahé fotografie a videa, rozesílal je jejím známým, a dokonce pomocí nástrojů na změnu hlasu s některými telefonoval a měl s nimi po telefonu sex. Ulmenovi právníci obvinění odmítli. Trestní oznámení na svého bývalého partnera podala moderátorka ve Španělsku, kde jsou podle ní přísnější zákony.

Na znamení solidarity s Fernandesovou se v posledních dnech konalo v Německu několik demonstrací. Lidé na nich kritizovali údajně nedostatečnou legislativu v Německu pro potírání násilí na internetu. Fernandesová v souvislosti se svým případem hovořila o „digitálním znásilnění“.

Ministryně spravedlnosti Stefanie Hubigová už slíbila, že se tématu bude věnovat. Návrh zákona chce předložit ještě na jaře. Zlepšení právní situace slíbil při středečních interpelacích i kancléř Merz.

Kritiku si Merz vysloužil nejen za to, že v debatě o případu Fernandesové dlouho mlčel, ale především proto, že nakonec promluvil, jen aby spojil násilí v Německu s migranty. Podle poslankyně strany Levice Clary Büngerové byla Merzova poznámka naprosto nemístná. Násilí na ženách podle ní totiž do Německa odnikud nepřišlo. „Vždycky tady bylo a všechny ženy v naší zemi to ví,“ dodala.

Vstoupit do diskuse (11 příspěvků)

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.