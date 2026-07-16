Německo, které vlastní jaderné zbraně nemá, chce pro obranu využít francouzský nukleární arzenál. Manévry, při kterých dvě francouzské stíhačky Rafale a dva německé stroje Eurofighter zkoušely tankování za letu z francouzského letadla, se konaly těsně před dnešním setkáním německého kancléře Friedricha Merze s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a před pátečním společným zasedáním vlád obou zemí.
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V pátek, kdy rovněž zasedne francouzsko-německá obranná rada, se bude konat druhá část cvičení. Na letecké základně Nörvenich u západoněmeckého Kolína nad Rýnem si němečtí a francouzští vojáci vyzkouší společnou údržbu letadel.
Nynější cvičení je považováno za praktický počátek jaderného partnerství mezi Francií a Německem. DPA s odvoláním na zdroje v německé vládě napsala, že se očekává, že obranná rada v pátek učiní další krok, a to souhlas s první účastí německých vojáků na francouzských podzimních nukleárních manévrech.
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Macron a Merz se letos v březnu dohodli na obranném partnerství, jehož páteří bude francouzský jaderný arzenál. Německo takovou možnost vnímá jako alternativu k americkému jadernému deštníku. Macron už dříve nabídl evropským zemím možnost opřít se o francouzské jaderné odstrašení s cílem posílit obranné kapacity evropských členů NATO v době, kdy Rusko vede útočnou válku proti Ukrajině.
Debaty na toto téma letos Macron na Mnichovské bezpečnostní konferenci označil za součást překreslení bezpečnostní architektury v Evropě, kdy evropské státy budou muset dosáhnout soužití s Ruskem a nebudou se moci tolik spoléhat na bezpečnostní podporu ze strany Spojených států.