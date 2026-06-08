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Žádná nová stíhačka nebude, shodli se Macron s Merzem. Vývoj stál miliardy eur

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  17:40
Nová evropská stíhačka, jejíž vývoj stál miliardy eur, nakonec nevznikne. Německý kancléř Friedrich Merz a francouzský prezident Emmanuel Macron totiž došli k tomu, že se firmy Dassault a Airbus nejsou schopné na její konstrukci dohodnout. V pondělí to napsala agentura DPA s odvoláním na německé vládní kruhy.
Francouzský prezident Emmanuel Macron, německý kancléř Friedrich Merz a britský...

Francouzský prezident Emmanuel Macron, německý kancléř Friedrich Merz a britský premiér Keir Starmer (13. února 2026) | foto: Reuters

Francouzský prezident Emmanuel Macron (vlevo) a německý kancléř Friedrich Merz...
Vize letounu 6. generace
Francouzský prezident Emmanuel Macron. (27. května 2026)
Francouzský prezident Emmanuel Macron během summitu „Africa Forward Summit...
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Projekt společné stíhačky Berlín a Paříž spustily v roce 2017 jako stěžejní evropský zbrojní program. Ke spolupráci se později připojilo i Španělsko. Plánovaný stroj šesté generace měl od roku 2040 nahradit francouzské stíhačky Rafale a bitevník Eurofighter, na jehož vývoji a výrobě se vedle Německa a Španělska podílely také Velká Británie a Itálie.

Ambiciózní evropský projekt stavby stíhačky nové generace je na pokraji konce

Projekt opakovaně provázely komplikace a neshody týkající se jednotlivých kompetencí, technologií a rozdělení činností. Koncem roku 2022 se sice dvojice hlavních firem dohodla na jeho pokračování, spory to však neukončilo. Letos v únoru pak Merz smysl vývoje evropské stíhačky šesté generace zpochybnil, stejně jako to, zda bude vůbec pilotovaná stíhačka v budoucnu potřebná.

Celkové náklady na vývoj se odhadovaly na zhruba 100 miliard eur (asi 2,4 bilionu korun).

Co je doma, to se počítá. Kdy přiletí evropská stíhačka šesté generace?

Agentura Reuters s odvoláním na německé činitele uvedla, že se Macron s Merzem shodli na tom, že země zapojené do projektu známého zkráceně jako FCAS budou pokračovat ve vývoji souvisejícího dronového systému a datové sítě.

Agentura DPA konec projektu hodnotí jako politicky tvrdou porážku a v případě Macrona osobně i selhání, protože byl jedním ze spoluiniciátorů projektu.

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