Německo, Francie a Británie vyzvaly Izrael k obnově příměří v Gaze

„Dlouhodobé příměří je jedinou věrohodnou cestou k udržitelnému míru, dvoustátnímu řešení a obnově Gazy,“ stojí v prohlášení, které dále vyzývá Izrael k dodržování mezinárodního práva.

Izraelské síly tento týden obnovily rozsáhlé údery v Pásmu Gazy v souvislosti s válkou proti teroristickému hnutí Hamás, které v této oblasti vládne.

Znamenalo to konec příměří trvajícího od poloviny ledna. V souladu s dohodou, která zaručovala zastavení bojů na 42 dní, Hamás propustil část rukojmích, které unesl při teroristickém útoku z předloňského 7. října.

„Vyzýváme Izrael, aby obnovil přístup k pomoci“

„Civilisté by měli být chráněni a neměli by být odříznuti od základní pomoci nebo asistence. Vyzýváme Izrael, aby obnovil přístup k humanitární pomoci včetně vody a elektřiny a zajistil přístup k lékařské péči, stejně jako dočasnou lékařskou evakuaci v souladu s mezinárodním humanitárním právem,“ píší dále ministři zahraničí.

Berlín, Paříž a Londýn zdůrazňují, že Hamás nesmí nadále vládnout v Gaze ani ohrožovat Izrael. „Tento konflikt však nelze vyřešit vojenskými prostředky. Návrat k bojům povede pouze k úmrtí dalších palestinských civilistů a izraelských rukojmích,“ dodaly.

Ministři zahraničí dále uvedli, že jsou „hluboce otřeseni smrtelným incidentem v budově UNOPS v Gaze, při kterém zahynul jeden zaměstnanec OSN a několik dalších bylo zraněno“.

„Mezi oběťmi byli i evropští občané. Zaměstnanci OSN a její prostory by měli být chráněni a nikdy by se neměli stát terčem. Musí být provedeno plné vyšetřování toho, co se stalo,“ dodali.

Údery v blízkosti komplexu OSN

Při středečním izraelském útoku byl zabit jeden zahraniční zaměstnanec OSN a dalších pět utrpělo vážná zranění. Ředitel Úřadu OSN pro projektové služby (UNOPS) Jorge Moreira da Silva odmítl sdělit, kdo úder na pracoviště a ubytovnu zaměstnanců OSN v Dajr Balahu vedl, ale prohlásil, že výbušnina byla „shozena nebo odpálena“, a exploze tedy nenastala náhodou ani nesouvisela s odminovací činností.

Šéf UNOPS řekl, že už v pondělí byly vedeny údery v blízkosti komplexu OSN a v úterý a poté ve středu byl objekt přímo zasažen. Úřad podle něj už po prvním úderu kontaktoval izraelskou armádu a ta potvrdila, že si je polohy tohoto komplexu vědoma.

Palestinští ozbrojenci při předloňském teroristickém útoku v izraelském pohraničí povraždili na 1200 lidí, většinou civilistů, a 251 dalších unesli do Gazy jako rukojmí. Odvetná vojenská ofenziva Izraele v Pásmu Gazy si podle údajů ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy ovládaného Hamásem vyžádala mezi Palestinci desítky tisíc životů.