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KOMENTÁŘ: Německý propad do melancholie. Nepříznivých zpráv je víc než fotbalové fiasko

Jiří Sládek
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Odchází do historie. Bývalá německá kancléřka Angela Merkelová teď odhalila - čtyři a půl roku po odchodu z funkce - svůj oficiální portrét, který bude zdobit kancléřství v Berlíně, podobně jako portréty jejích předchůdců. Pro realizaci si vybrala mladého umělce Jérémieho Queyrase. | foto: Reuters

Němce rozesmutnilo fotbalové fiasko, nepříznivých zpráv, které je drtí, je ale daleko víc. Je to už chvíle, nějakých dvacet let, kdy Němce posedla bezbřehá euforie. Nejen fotbalová.

Mladý tým trenéra Jürgena Klinsmanna získal v roce 2006 bronz, zejména ale založil na triumf o osm let později. Důležitá přitom byla bezchybná organizace pořádajícího Německa a vlídná atmosféra. Mluvilo se o „letním fotbalovém opojení“. Vzedmula se obrovská vlna národní hrdosti, šampionát se stal celospolečenským fenoménem. Němci se cítili být vzorem otevřené a svobodomyslné země.

Střih. Letos to německému týmu vůbec nevyšlo a země se utápí v žalostných debatách o neuznaném gólu Jonathana Taha, po kterém následovalo vyřazení od Paraguaye.

Expert a trenér Tobias Schweinsteiger se následně pustil do ostré kritiky německého fotbalu, když mluvil o „spoustě prázdnoty“.

Přenesl ale kritiku i do mimofotbalové roviny. Označil poměry ve fotbale za typické pro celou společnost, která zpohodlněla, vyvolává malý tlak na výkon a bývá zvykem „vše přikrášlovat“. Osobnosti prý mají málo příležitostí k rozvoji.

Roste antagonismus mladí proti starým, východ země proti západu, levice proti pravici, dobro proti zlu.

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