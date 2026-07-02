KOMENTÁŘ: Německý propad do melancholie. Nepříznivých zpráv je víc než fotbalové fiasko

Mladý tým trenéra Jürgena Klinsmanna získal v roce 2006 bronz, zejména ale založil na triumf o osm let později. Důležitá přitom byla bezchybná organizace pořádajícího Německa a vlídná atmosféra. Mluvilo se o „letním fotbalovém opojení“. Vzedmula se obrovská vlna národní hrdosti, šampionát se stal celospolečenským fenoménem. Němci se cítili být vzorem otevřené a svobodomyslné země.
Střih. Letos to německému týmu vůbec nevyšlo a země se utápí v žalostných debatách o neuznaném gólu Jonathana Taha, po kterém následovalo vyřazení od Paraguaye.
Expert a trenér Tobias Schweinsteiger se následně pustil do ostré kritiky německého fotbalu, když mluvil o „spoustě prázdnoty“.
Přenesl ale kritiku i do mimofotbalové roviny. Označil poměry ve fotbale za typické pro celou společnost, která zpohodlněla, vyvolává malý tlak na výkon a bývá zvykem „vše přikrášlovat“. Osobnosti prý mají málo příležitostí k rozvoji.
Roste antagonismus mladí proti starým, východ země proti západu, levice proti pravici, dobro proti zlu.