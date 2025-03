Měl být ministrem, ze strachu odmítl. Na jeho statek zaútočili maskovaní radikálové

Ještě nikdy v historii Spolkové republiky se nestalo, že by politicky motivovaný násilný protest mohl změnit obsazení vlády v Berlíně. Až nyní. Günter Felssner, šéf Bavorského svazu zemědělců, byl donedávna horkým kandidátem na křeslo spolkového ministra zemědělství. Šéf bavorské křesťanské strany CSU Markus Söder s ním počítal na tento post už od loňského listopadu. „Je to vynikající profesionál i vynikající člověk,“ prohlásil Söder na adresu 58letého Felssnera. Jenže jeho preferovaný kandidát to teď vzdal.