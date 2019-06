Německo i EU chtějí vyhostit více migrantů, zpřísní pravidla pro deportace

Koaliční vláda konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie (SPD), která se v posledních dnech potýkala s problémy kvůli odchodu Andrey Nahlesové z funkce předsedkyně SPD, chce novým balíčkem zákonů „kontrolovat a omezit“ migraci. Agentura DPA uvedla, že vláda tak podle průzkumů vychází vstříc přání většiny obyvatel Německa.

První ze schválených zákonů se týká odmítnutých žadatelů o azyl. V roce 2018 podle DPA každý druhý pokus o deportaci neúspěšného žadatele selhal. Nově bude jednodušší uvalit na migranta, který nezískal azyl, deportační vazbu, aby nemohl těsně před termínem vyhoštění zmizet.

Podle DPA však není jasné, zda zákon skutečně zvýší počet deportovaných, neboť často je problémem především to, že země původu nejsou ochotny při deportaci spolupracovat.

Zelení: Deportační zákon porušuje lidská práva

Právě zákon o deportaci si vysloužil z celého balíčku největší kritiku levicové části opozice i humanitárních organizací. Podle nich porušuje základní lidská práva. Například krajně levicová strana Levice a Zelení vytkly SPD, že zákon podpořila kvůli mocenskému kalkulu. Poslankyně za Zelené Filiz Polatová hovořila o „černém dni pro demokracii“. Pro opatření hlasovalo 372 poslanců, 159 hlasovalo proti a 111 se jich zdrželo.



Další zákon z balíčku, který dnes Spolkový sněm schválil, má na německý pracovní trh usnadnit přístup kvalifikovaným pracovníkům ze zemí mimo EU. Dosud mohli do Německa přicházet za prací v jednodušším režimu hlavně vysoce vzdělaní odborníci, kvůli nedostatku pracovních sil to nyní budou například i instalatéři či pečovatelé. Nejsnazší situaci budou mít při příchodu do Německa odborníci na IT.

Nová pravidla budou nyní platit také pro odmítnuté žadatele o azyl, kteří si v Německu našli práci. Pokud se dokázali po určitou dobu sami uživit a mluví německy, budou moci zůstat.

Na konci června čeká německé poslance ještě hlasování o osmém migračním zákonu. Němcům, kteří mají ještě státní občanství jiného státu a přidali se k teroristické organizaci, budou moci úřady německé občanství odebrat. Německým občanem se podle této normy nebude moci stát někdo, kdo má více manželek či manželů. Pokud se v prvních deseti letech od získání občanství zjistí, že žadatel o něj lhal, bude moci o občanství přijít.

Pravidla zpřísní i Evropská unie

Také ministři vnitra členských zemí EU se v pátek v Lucemburku shodli na nových a účinnějších pravdlech pro vracení migrantů. Novela směrnice o navracení z roku 2008 zavádí, krom jiného, povinnost migrantů spolupracovat a definuje postup pro případ, že tito lidé spolupracovat nebudou.

Z tiskové zprávy Rady EU o ministerském jednání v Lucembursku plyne, že k celkové dohodě států unie zatím chybí otázka návratového řízení na hranicích. Jeho rozsah je totiž vymezen pravidly o azylovém řízení, na jejichž nové podobě se země zatím nedokázaly dohodnout.

Součástí revidované směrnice jsou také účinnější pravidla pro dobrovolné návraty těch, kteří v EU s žádostí o azyl neuspěli. Unie přitom počítá s podporou například afrických zemí, které své občany převezmou zpět, včetně pomoci s jejich reintegrací do života.

Novela, s níž Evropská komise přišla v roce 2018, také předpokládá možnost zadržet státního příslušníka třetí země, pokud dotyčná osoba představuje riziko pro veřejný pořádek nebo národní bezpečnost.

Jako krajní řešení je předpokládána, za dodržení řady záruk, možnost vrátit migranta do jakékoliv bezpečné třetí země. Platí přitom, že i migranti mají zaručena svá práva, mimo jiné nesmějí být vraceni do států, kde by jim hrozilo nebezpečí.