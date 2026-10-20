Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Německé město vystavilo sochu ďábla. Lidé se bouří, starostovi hrozí smrtí

Autor:
  14:54
Rohy, kopyta, vypláznutý jazyk, zběsilý výraz ve tváři. A kolem hromada emocí. Bronzová socha ďábla v německém Esslingenu vystavená na náměstí vytočila část místních občanů tak, že proti ní sepsali petici. Poté, co někdo začal starostovi města vyhrožovat smrtí, se do kauzy vložila policie. Socha přitom vychází ze staré městské legendy a zastání našla i na překvapivém místě.

Poprvé se dvouapůlmetrový ďábel s cibulí na esslingenské náměstí postavil na začátku října. A od té doby se místní nemohou shodnout, jestli je uráží, nebo ne. Zatímco jedni tvrdí, že socha ohrožuje jejich křesťanskou identitu a nehodí se na místo konání každoročních vánočních trhů, jiní ji vnímají jako magnet na turisty a oslavu městských legend.

Socha ďábla instalovaná na náměstí v německém Esslingenu vyvolala mezi místními vlnu nevole. (13. října 2026)
Socha ďábla instalovaná na náměstí v německém Esslingenu vyvolala mezi místními vlnu nevole. (13. října 2026)
Socha ďábla instalovaná na náměstí v německém Esslingenu vyvolala mezi místními vlnu nevole. (13. října 2026)
Socha ďábla instalovaná na náměstí v německém Esslingenu vyvolala mezi místními vlnu nevole. (13. října 2026)
5 fotografií

Právě z jedné z nich totiž dílo umělce Tima Bengela vychází. Podle pověsti si ďábel chtěl na zdejším trhu koupit jablko, mazaná trhovkyně ho však obalamutila a prodala mu červenou cibuli. Pekelný kníže na podvod přišel hned, jak se do cibule zakousl. Ve vzteku obyvatele Esslingenu proklel, ves přejmenoval na Zwieblinger (Cibuláci) a zmizel.

„Oranžový mor“. V Evropském parlamentu se objevila socha nahého Trumpa

Portál t-online k pověsti dodává, že se tato přezdívka udržela dodnes. I proto také město sochu vystavilo u příležitosti 1250. výročí svého založení. Esslingenu jej daroval místní výrobce šumivého vína Kessler, který letos slaví své dvousté narozeniny. Dárek však šestačtyřicetitisícové město rozdělil na dva nesmiřitelné tábory a téměř šest tisíc lidí už přiměl podepsat petici za odstranění sochy.

Kromě zmíněných výtek také některým vadí, že legendu o cibuli znázorňuje podvedený čert a nikoliv žena, která jej takto obelstila. Raději by na náměstí viděli ji než rozšklebenou tvář pána pekel. „Místo toho, aby se uctila hrdinka, staví se tam ďábel. Nyní máme doslova ďábla v našem městě a dokonce jsme ho sami přivedli zpět,“ stěžují si. „Toto náměstí ve středu města patří všem občanům, nikoliv nějaké kontroverzní individuální interpretaci,“ míní.

Připomíná pánské přirození, nová socha u školy pobuřuje lidi. Autor vysvětlil záměr

V noci na 10. října pak někdo Zwieblingerského ďábla postříkal červenou barvou. „Veřejné umění může vyvolávat různé reakce a být různě hodnoceno. To je pochopitelné a patří to k živé diskusi o umění ve veřejném prostoru,“ uvedlo následně město, ale zdůraznilo, že socha zůstane tam, kde je.

Portál Web.de připomíná, že legendu už celá staletí připomíná kamenná socha ďábla na místním kostele Panny Marie. Ostatně mezi zastánci nové sochy se objevil i jeden nečekaný. A to samotná církev. Ta vzkázala, že postava ďábla neohrožuje křesťanskou víru. „Sochu lze kritizovat z různých důvodů, ale rozhodně není důvod ji duchovně přeceňovat nebo se jí dokonce bát,“ řekl místní zástupce církve Andreas Oelze.

Hádky nicméně dospěly tak daleko, že se do nich musela vložit policie. Ta nyní vyšetřuje nejen výzvy k poškození majetku, ale i k vraždě. Výhrůžky smrtí dostal i primátor města Matthias Klopfer, policie však zatím nemá žádné podezřelé.

Esslingen

Esslingen

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse (26 příspěvků)

Nejčtenější

Nejhorší sucho za sto let. Hracholusky odhalily bunkr i bývalý sad

Vyschlá přehrada Hracholusky na Plzeňsku odhaluje další zatopené objekty....

Snímky přehrady Hracholusky na Plzeňsku nabízejí v posledních týdnech neobvyklou podívanou. Horní část přehrady je téměř bez vody a stále se snižující hladina odhalila zbytky zatopených vesnic,...

Trump jmenoval novou zmocněnkyni. Debata znovu sklouzla k jejímu vzhledu

Oficiální fotografie nové zvláštní velvyslankyně pro monitorování a boj proti...

Americký prezident Donald Trump jmenoval podnikatelku a filantropku Barberu Thornhillovou novou zvláštní velvyslankyní pro monitorování a boj proti obchodu s lidmi. Oznámení její nové funkce...

Známý lékař, miliardář i marketér od Koženého. S kým Pavel tráví dovolenou

Premium
Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii. Na snímku vlevo...

Český prezident Petr Pavel i jeho mediální tým už přes týden odmítají říct, jak hlava státu platila přelety soukromými tryskáči mezi Prahou a Marokem, kde nyní Pavel tráví dovolenou. Redakci iDNES.cz...

Dětem darovala jmění, ale smějí se jí kvůli vzhledu. Miliardář Dell se manželky zastal

Susan a Michael Dellovi u Donalda Trumpa

Americká filantropka Susan Dellová věnovala se svým manželem miliardy dolarů na budoucnost amerických dětí, místo vděku se však na internetu dočkala posměchu kvůli svému vzhledu. A tak se zakladatel...

Bosse s manželkou vyfotil na pláži. Za drzou reportáž dostal dvě kulky do hlavy

Ikonická fotografie vlivného podnikatele Alfreda Yabrána a jeho ženy....

Nikdo nesměl vědět, jak vypadá, chtěl jen ze zákulisí tahat za nitky. Přesto tvář Alfreda Yabrána uviděla celá Argentina. A jako by to nestačilo, reportéři ho vyfotili na dovolené. V trenclích!...

Pospíšil navrhl, ať jsou kamery na jatkách všude, kde se pohybují živá zvířata

Přímý přenos
Jednání Poslanecké sněmovny o zrušení služebního zákona a jeho nahrazení novým...

Poslanec opoziční TOP 09, první místopředseda strany Jiří Pospíšil, ve Sněmovně navrhl, aby byly kamery na jatkách všude, kde se pohybují živá zvířata. Domnívá se, že by všechny záznamy mohla...

20. října 2026  5:49,  aktualizováno  16:12

EU má novou Arktickou strategii, zmiňuje hrozbu z Ruska i zájem Číny

Ursula von der Leyenová (20. října 2026)

Rusko podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové obnovuje svou vojenskou přítomnost v Arktidě, uplatňuje vůči sousedům hybridní strategie a mění bezpečnostní situaci v regionu, což má...

20. října 2026  16:06

Aschenbrenner odešel z ODS, místní organizaci hrozí vedení strany zrušením

Lumír Aschenbrenner z ODS neobhájil senátorský post.

Dlouholetý starosta plzeňského obvodu Slovany Lumír Aschenbrenner, kterému se nepodařilo obhájit senátorské křeslo, ukončil v úterý členství v ODS. Jeho bývalé místní organizaci v Plzni na Slovanech...

20. října 2026  15:40,  aktualizováno  16:04

Výnosy z bateriových úložišť nejsou samozřejmost, zaznělo na konferenci

Konference Akumulace a Flexibilita 2026, kterou v Praze pořádala Asociace...

Evropská elektrizační soustava bude v příštích letech potřebovat výrazně více flexibility. Podle studie evropských provozovatelů přenosových soustav ENTSO-E se její potřeba související s...

20. října 2026  16:01

Žádný exodus, Grolich lanaří i u jiných stran, říká Havel o odchodu členů TOP 09

Přímý přenos
Matěj Ondřej Havel (u mikrofonu) na tiskové konferenci poslaneckého klubu TOP...

Šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel musí řešit velký problém. Krajský předseda TOP 09 Jihomoravského kraje Marek Sovka a spolu s ním desítky jeho kolegů z jižní Moravy se rozhodli opustit stranu a přejít...

20. října 2026  11:48,  aktualizováno 

Porodnost v Česku je na minimu, pomohly by svobodné rodičky. Má to však háček

ilustrační snímek

Loni se podle dat Českého statistického úřadu narodilo nejméně dětí za posledních 240 let. Hlavním důvodem je podle odborníků odkládání rodičovství. Především u žen je ale biologie neúprosná....

20. října 2026

Stodůlky otevřely podnik podle návrhu sochaře Černého, víno vám nalije robotická ruka

Otevření robotické vinárny CyberDog, která byla navržena sochařem Davidem...

Na pražských Stodůlkách byla po několikaleté pauze znovuotevřena roboticky obsluhovaná vinárna Cyberdog. V restauraci postavené podle návrhu sochaře Davida Černého si lze objednat z mobilního...

20. října 2026  15:32,  aktualizováno  15:57

Praha sobě tlačí koalici bez SPOLU. Méně bychom se hádali, tvrdí Scheinherr

Volební štáb Praha sobě. Na snímku Adam Scheinherr. (10. října 2026)

Praha sobě nabídla vítěznému STAN většinu šesti míst v radě hlavního města a pozici primátora v případné společné koalici s Piráty. Uvedl to její předseda Adam Scheinherr. V jedenáctičlenné radě by...

20. října 2026  15:55

Muž zemřel při sečení trávy, se zahradním traktůrkem spadl z kostelní zídky

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích.

V Přešticích na Plzeňsku se odpoledne stala tragická nehoda. Jednašedesátiletý muž tam při sečení trávy spadl se zahradním traktůrkem z kamenné zídky a zřítil se ze zhruba třímetrové výšky....

20. října 2026  15:54

Šmardovi hrozil krach. Vítěze voleb však poslal do opozice a žije i šance na Senát

Premium
Michal Šmarda

Ač výsledky voleb v Novém Městě na Moravě nejprve směřovaly ke střídání u kormidla a pod starostou Michalem Šmardou (Lepší Nové Město) se po šestnácti letech otřásla židle, ke změně nedošlo. Vítězné...

20. října 2026  15:50

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Milán budou hlídat vojáci. Banda idiotů, stydí se rodiče za mladé výtržníky

Premium
Milán zasáhly nepokoje, které se do Itálie přelily z Francie. Původním impulsem...

Mnozí rodiče mladých lidí, kteří se zúčastnili výtržností v Miláně, přiznávají, že vůbec netušili, co jejich potomci dělají. Někteří cítí hanbu. Někteří demonstranti tvrdí, že je k projevu odporu...

20. října 2026  15:45

Ve volbách dostali 43 procent, nejvíce v historii města. Přesto míří do opozice

Lídr kandidátky Společně pro Napajedla Jakub Nešpor

Zaznamenali nejlepší volební výsledek v historii Napajedel a dostali více než Občanské fórum v prvních svobodných volbách v roce 1990. Přesto hnutí Společně pro Napajedla namísto vedení radnice...

20. října 2026  15:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×