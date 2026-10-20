Poprvé se dvouapůlmetrový ďábel s cibulí na esslingenské náměstí postavil na začátku října. A od té doby se místní nemohou shodnout, jestli je uráží, nebo ne. Zatímco jedni tvrdí, že socha ohrožuje jejich křesťanskou identitu a nehodí se na místo konání každoročních vánočních trhů, jiní ji vnímají jako magnet na turisty a oslavu městských legend.
Právě z jedné z nich totiž dílo umělce Tima Bengela vychází. Podle pověsti si ďábel chtěl na zdejším trhu koupit jablko, mazaná trhovkyně ho však obalamutila a prodala mu červenou cibuli. Pekelný kníže na podvod přišel hned, jak se do cibule zakousl. Ve vzteku obyvatele Esslingenu proklel, ves přejmenoval na Zwieblinger (Cibuláci) a zmizel.
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Portál t-online k pověsti dodává, že se tato přezdívka udržela dodnes. I proto také město sochu vystavilo u příležitosti 1250. výročí svého založení. Esslingenu jej daroval místní výrobce šumivého vína Kessler, který letos slaví své dvousté narozeniny. Dárek však šestačtyřicetitisícové město rozdělil na dva nesmiřitelné tábory a téměř šest tisíc lidí už přiměl podepsat petici za odstranění sochy.
Kromě zmíněných výtek také některým vadí, že legendu o cibuli znázorňuje podvedený čert a nikoliv žena, která jej takto obelstila. Raději by na náměstí viděli ji než rozšklebenou tvář pána pekel. „Místo toho, aby se uctila hrdinka, staví se tam ďábel. Nyní máme doslova ďábla v našem městě a dokonce jsme ho sami přivedli zpět,“ stěžují si. „Toto náměstí ve středu města patří všem občanům, nikoliv nějaké kontroverzní individuální interpretaci,“ míní.
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V noci na 10. října pak někdo Zwieblingerského ďábla postříkal červenou barvou. „Veřejné umění může vyvolávat různé reakce a být různě hodnoceno. To je pochopitelné a patří to k živé diskusi o umění ve veřejném prostoru,“ uvedlo následně město, ale zdůraznilo, že socha zůstane tam, kde je.
Portál Web.de připomíná, že legendu už celá staletí připomíná kamenná socha ďábla na místním kostele Panny Marie. Ostatně mezi zastánci nové sochy se objevil i jeden nečekaný. A to samotná církev. Ta vzkázala, že postava ďábla neohrožuje křesťanskou víru. „Sochu lze kritizovat z různých důvodů, ale rozhodně není důvod ji duchovně přeceňovat nebo se jí dokonce bát,“ řekl místní zástupce církve Andreas Oelze.
Hádky nicméně dospěly tak daleko, že se do nich musela vložit policie. Ta nyní vyšetřuje nejen výzvy k poškození majetku, ale i k vraždě. Výhrůžky smrtí dostal i primátor města Matthias Klopfer, policie však zatím nemá žádné podezřelé.