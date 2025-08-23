Vzorové socialistické město slaví 75 let a láká nové obyvatele bydlením na zkoušku

  15:08
Východoněmecké město Eisenhüttenstadt vzniklo jako vzorový socialistický projekt. Výstavba hutního kombinátu a obytných domů pro jeho zaměstnance začala přesně před 75 lety. Na konci 80. let pak žilo ve městě 53 tisíc lidí. Pád komunistického režimu v Německé demokratické republice (NDR) a následná hospodářská transformace ve sjednoceném Německu ale Eisenhüttenstadt těžce postihly.
Obytné domy v Eisenhüttenstadtu, snímek pořízený kolem roku 1965.

Obytné domy v Eisenhüttenstadtu, snímek pořízený kolem roku 1965. | foto: Profimedia.cz

Vlakové nádraží v Eisenhüttenstadtu. (6. května 2025)
Motiv z fotoreportáže pro časopis „Zeit im Bild“ zachycuje nově postavené...
Výstavba obytných budov ve Stalinstadtu (dnes Eisenhüttenstadt) – vpravo...
Děti si hrají u bazénu ve městě Eisenhüttenstadt v roce 1965.
10 fotografií

Dnes má město obyvatel méně než polovinu. Nové zájemce o život ve městě se teď radnice pokusila nalákat neotřelým způsobem. Nabídla jim bydlení na zkoušku.

Kde udělali soudruzi chybu? V Německu uchovávají v duchu NDR celé město

Před 75 lety se východně od historického městečka Fürstenberg nad Odrou nacházely jen pole a lesy. Pak se vedení komunistické NDR rozhodlo, že zde na zelené louce postaví hutní kombinát a zbrusu nové město, které bude vzorem socialistické výstavby. Stavební práce začaly symbolickým aktem 18. srpna 1950.

Postupně vzniklo několik obytných komplexů s různými typy domů: od strohých kvádrů přes domy s renesančními a klasicistními prvky po budovy s prvky heimatstilu 30. let. Vyrostly zde také nemocnice, školy a školky.

Do deseti let žilo ve městě, které v letech 1953 až 1961 neslo jméno Stalinstadt, 25 tisíc lidí. Do konce 80. let se počet obyvatel zdvojnásobil. Pád komunistického režimu v roce 1989 a následná transformace hospodářství ale znamenala pro Eisenhüttenstadt tvrdou ránu.

Němci haní Gottův koncert, zkrátil ho a ještě je ošidil playbackem

Město postupně ztrácelo obyvatele a podle posledních údajů jich v něm nyní žije o polovinu méně než před 35 lety. Negativní dopad mělo především omezování výroby v hutním závodu, který nyní patří společnosti ArcelorMittal.

Ve všední srpnový den je velkoryse naplánované město s širokými ulicemi zdánlivě liduprázdné. Jen sem tam lze potkat důchodce venčící psy či obyvatele nedávno otevřeného azylového střediska.

„Mnoho mladých lidí město opustilo, protože nemělo práci a nevidělo v Hütte, jak my tomu tady říkáme, perspektivu pro svou rodinu,“ řekla ČTK v kavárně v parteru jednoho z památkově chráněných domů z 50. let důchodkyně Sabine. „Moje dcera tu zůstala, ale vnuci odešli - jeden do Berlína a jeden na západ Německa,“ dodala.

Místo ocenění mě pomluvili, ohradil se Gott proti stížnostem na playback

Neutěšená situace se promítá i do volebních zisků radikálních stran. Únorové předčasné parlamentní volby v Eisenhüttenstadtu vyhrála s téměř 40 procenty hlasů Alternativa pro Německo (AfD), která je podle německé civilní kontrarozvědky prokazatelně pravicově extremistická.

Dalších dohromady téměř 22 procent získaly strany z levého okraje spektra: Levice a Spojenectví Sahry Wagenknechtové (BSW).

Bydlení na zkoušku

Mladé lidi a odborníky by teď radnice Eisenhüttenstadtu chtěla přilákat zpět. A zvolila pro to neobvyklou strategii. Pod heslem Kujte teď své plány, které odkazuje na ocelářskou tradici města, spustila projekt „bydlení na zkoušku“. Vyzvala, aby se přihlásili lidé, kteří by chtěli od 6. do 20. září bydlet zdarma dva týdny v Eisenhüttenstadtu a přitom poznat město, jeho obyvatele i možnosti zaměstnání, které nabízí.

„Zájem byl obrovský, vůbec jsme to nečekali,“ řekla ČTK k projektu jedna z pracovnic turistického a informačního centra. „Přihlásily se stovky lidí, dokonce i z ciziny,“ dodala.

Volby v Braniborsku vyhrála sociální demokracie. Favorizovaná AfD je druhá

Mezi podmínkami, které město na účastníky klade, je účast na kulturních akcích, prohlídkách v podnicích a setkáních s občany města, ale například i to, aby po konci projektu napsali „osobní milostný dopis adresovaný Eisenhüttenstadtu“ v rozsahu nejméně 200 až 300 slov.

Podobným projektem bydlení na zkoušku jako Eisenhüttenstadt se už dříve nové obyvatele snažila získat i další východoněmecká města, například nedaleký Guben. Zatímco tam se ale přihlásilo na výzvu kolem stovky lidí, na nabídku Eisenhüttestadtu jich reagovalo více než 1700.

Porota nakonec vybrala 49letou odbornici na IT Melanii Hennigerovou, která pochází z nedalekého Frankfurtu nad Odrou, ale desítky let žije v severoněmeckých Brémách.

V druhém třípokojovém bytě v centru města prožije dva týdny 39letý Jonas Brandner, který právě o městě natáčí dokumentární film. „Jsem přesvědčený, že dokážu život zdejších lidí nejlépe zobrazit, když ho sám zažiju,“ řekl listu Märkische Allgemeine.

Starosta města Frank Balzer pokládá projekt bydlení na zkoušku už teď za úspěšný, i když nepředpokládá, že díky němu zaplaví Eisenhüttenstadt zájemci o přesídlení. Obraz někdejšího vzorového socialistického města ale podle něj zlepšilo už to, že se o něm kvůli neobvyklé akci psalo po celém světě.

Kolář: Pro Putina je Trump „jouda“, hraje si s ním jako kočka s myší

