Egypt vrátil německé islamisty do Evropy. I když mají i egyptské občanství

Osmnáctiletý El Sabbagh strávil v egyptském zajetí několik týdnů kvůli podezření, že podporuje ideologii teroristů z hnutí Islámský stát (IS). Egypťané mladíka zajali poté, co u něj objevili několik map Severní Sinaje. Právě tato oblast je přitom proslulá přítomností bojovníků z odnože IS a nachází se tu několik výcvikových táborů.

Minulý týden Egypt deportoval třiadvacetiletého Azize, který se chtěl k teroristům přidat. Ačkoli Aziz pochází z Německa, do Egypta odcestoval společně se svým bratrem Malikem ze Saúdské Arábie, kde studovali na Islámské univerzitě v Medíně. Také on strávil v egyptské vazbě několik týdnů předtím, než ho úřady deportovaly.

El Sabbagha egyptská policie zatkla na letišti v Luxoru, kde tvrdil, že přicestoval za svým dědečkem.Oba zmínění muži mají nejen německé, ale také egyptské občanství. Trvalé bydliště mají oba v Německu, jeden v dolnosaském Göttingenu, druhý v hesenském Giessenu.



Německé úřady se nyní snaží podle svého vyjádření zjistit, jestli se u obou mužů objevily skutečnosti poukazující na spáchání trestných činů. Rodiny obou z nich nicméně jakékoli pochybení odmítají a tvrdí, že pravděpodobně došlo k záměně identity.

„Můj syn má německý pas, žije v Giessenu, dokončil střední školu a chce tu nastoupit na univerzitu. Německý ministr zahraničí Heiko Maas by měl pro mého syna něco udělat,“ uvedl před deportací pro stanici Deustche Welle El Sabbaghův otec. Poslední týdny pro nás byly hrozné, nevěděli jsme, jestli náš syn žije,“ popsal Mohamed El Sabbagh.

Káhira s povstalci na Sinajském poloostrově bojuje dlouhodobě. V pondělí zasáhla výbušnina umístěná na silnici na severu Sinaje egyptský policejní konvoj. Exploze zabila jednoho muže a čtyři další vážně zranila. Podle egyptských představitelů se útok odehrál ve městě Rafáh, kde se nachází hraniční přechod mezi Egyptem a palestinským Pásmem Gazy.

K explozi se zatím nikdo nepřihlásil, podobné útoky měli ale v minulosti na svědomí právě ozbrojenci z egyptské odnože IS. S islamistickým povstáním na Sinaji bojuje egyptská armáda od svržení prezidenta Muhammada Mursího z nyní zakázaného Muslimského bratrstva v polovině roku 2013.

Loni v únoru zahájila Káhira na Sinaji, v části delty Nilu a v poušti u hranic s Libyí rozsáhlou protiteroristickou operaci. Reagovala tak mimo jiné na útok na mešitu v Bir al-Abdu z listopadu 2017, při němž zahynulo 305 lidí a který je připisován právě sinajské odnoži IS.