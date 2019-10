Muž má auto tak zlaté, že mu v něm policie zakázala odjet. Domů musel pěšky

Zlatozlaté SUV BMW X5 zaparkované u chodníku házelo takové odlesky, že přilákalo policisty. Ti zanedlouho zjistili, že barva není to jediné, co by mohl být problém. Někdo si zřejmě pohrál i s výfukem a zadním světlem. Případ se stal 13. října.



Třicetiletý řidič, jehož jméno stanice DW neuvádí, se tak po příchodu na své parkovací místo dozvěděl dvě nepříjemné zprávy. Nejenže mu policie auto nechala odtáhnout, aby neoslepovalo místní, a on musel jít domů po svých.

Ještě k tomu si bude muset počkat na rozhodnutí odborníka, jestli je vůbec bezpečné ve voze dál jezdit. Právě kvůli zářivé folii by totiž mohlo být nebezpečné pro ostatní účastníky provozu. Podle serveru Tagesspiegel si řidič žádného přestupku nebyl vědom.

Mladý muž ze západoněmeckého města není jediný, který se kvůli barvě svého vozu dostal do potíží. V dubnu zakázala policie v Hamburku jen o rok staršímu řidiči jezdit v porsche polepeném zlatou fólií, a to dokud ji neodstraní.

To majitel vozu odmítl udělat. Strážci zákona jej tak po pár dnech v jeho blýskavém autě chytili znovu. Neposlušný řidič dostal pokutu a navíc musel také odevzdat technický průkaz.