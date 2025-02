Německé město chce podpořit volební účast kuriózním způsobem. Pivem

V posledních spolkových volbách přišlo ve městě k urnám přibližně 68 procent voličů. To bylo o 8,5 procenta méně, než byl celoněmecký průměr. A jeden volební okrsek ve městě měl dokonce nejnižší účast v celé zemi, jen 63 procent.

Ředitel magistrátu Martin Murrack to chce změnit. Rozhodl proto, že patnáctého února zřídí volební místnost, kam budou moci přijít ti lidé, kteří ještě neodevzdali svůj hlas poštou. Za účast ve volbách dostanou čerstvě načepované pivo.

„Co v lidech opravdu vyvolává emoce? Místní pivo König Pilsener, které se zde v Duisburgu vaří již od roku 1858 a je s tímto městem spojeno opravdu více než jakákoli jiná značka,“ řekl portálu Politico Murrack. Podle něj je třeba dělat pro zvýšení volební účasti neobvyklé a kontroverzní věci.

Na otázku bulvárního deníku Bild, zda nepovažuje použití alkoholického nápoje k podpoře hlasování za problematické, ředitel magistrátu odvětil, že „vůbec ne“. Podotkl, že lidé si budou moci vybrat i nealkoholické nápoje. Dostanou též občerstvení.

Město zároveň využívá příležitosti, že v únoru v něm začne karneval. Lidé si budou moci po předložení poukázky od volebních úředníků dopřát pivo u stánků. „Především chceme zvýšit povědomí o těchto důležitých volbách,“ podotýká Murrack.

Uvádí, že tímto neobvyklým způsobem chce oslovit ty lidi, kteří nečtou tradiční média nebo nevěnují pozornost klasickým informačním kampaním. Podle Murracka to zřejmě funguje, jeho děti ho oslavují, že je na TikToku. „Celá záležitost vyvolává vlny a diskutuje se o ní i ve společenských vrstvách, ke kterým byste se normálně těžko dostali,“ dodává.

Město už nabízelo pivo zdarma během evropských voleb. Bylo ale jen nealkoholické. Voliče to moc nezaujalo, nabídku využila jen hrstka občanů. Murrack doufá, že letos to bude lepší, rád by přilákal aspoň 100 či 150 lidí.