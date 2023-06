Konec předčasných důchodů? Německo se snaží zastavit propad blahobytu

Podobně jako Francie má také Německo svou vlastní debatu o tom, od jakého věku je vhodné posílat zaměstnance do zasloužené penze. Francouzský prezident Emmanuel Macron za rozsáhlých protestů nedávno prosadil postupné zvýšení minimálního věku pro odchod do důchodu na 64 let.

V Německu se věk regulérního odchodu do důchodu pohybuje podle data narození mezi 66 a 67 lety. Zároveň tu ale od roku 2014 existuje možnost odejít už od 63 let do důchodu předčasně. A podle analýz socioekonomických institutů tuto možnost využívá celá třetina populace.

To je velký problém, varuje nyní opoziční konzervativní unie CDU/CSU. „Odchody do důchodu v 63 letech nás stojí prosperitu, zatěžují budoucí generace a nastavují špatné hospodářské prostředí,“ domnívá se bývalý ministr zdravotnictví CDU a někdejší kandidát na vedení strany Jens Spahn. „Tyto předčasné důchody je nutné okamžitě zrušit,“ řekl Spahn v rozhovoru pro list Bild am Sonntag.

„Kvalifikovaní pracovníci, kteří odcházejí do důchodu předčasně, už teď značně chybí,“ dodal Spahn. Nedostatek kvalifikovaných pracovních sil je v Německu již nyní a v dalších letech jich bude dál soustavně ubývat.

Třetina nechce pracovat déle, než musí

Možnost odejít do předčasného důchodu už v 63 letech zavedla v roce 2014 třetí vláda Angely Merkelové, složená z CDU/CSU a sociálních demokratů (SPD). V roce 2021 ji využil každý třetí z těch, kdo na ni měli nárok – a podle údajů Spolkového institutu pro populační výzkum je předčasný důchod v Německu stále oblíbenější.

Také předseda CDU Friedrich Merz je stejně jako Spahn k důchodu od 63 let kritický. Pro deník Süddeutsche Zeitung uvedl, že „se stále vyšším průměrným věkem se lidé pravděpodobně nevyhnou rovněž delšímu pracovnímu životu. „V opačném případě náš důchodový systém přestane být brzy finančně únosný,“ zdůvodnil to Merz.

Podobné obavy jako křesťanští demokraté mají také firmy. Koncem roku vyzval prezident svazu zaměstnavatelů Rainer Dulger ke zrušení odchodu do důchodu v 63 letech v jeho současné podobě. „Tato praxe vede k odlivu mozků,“ řekl tehdy Dulger. Mnoho vysoce kvalifikovaných pracovníků ze dne na den přestane být k dispozici, což podle něj oslabuje firmy.

Levice: Nebudeme mít žádné pečovatele

Ovšem zatímco konzervativní střed i zaměstnavatelé v předčasných důchodech vidí riziko pro snížení životní úrovně a postupnou degradaci systému sociálního zabezpečení, odbory a levicové strany včetně postkomunistické Levice i vládních Zelených jsou vidinou jejich možného zrušení zděšeny.

„Mnohé profesní skupiny, jako například zaměstnanci v pečovatelských službách a denních stacionářích, jednoduše nemohou pracovat do 67 let. Pro tyto lidi by měl konec odchodu do důchodu v 63 letech fatální důsledky,“ domnívá se expert vládních Zelených na trh práce Frank Bsirske.

Postkomunistická Levice pak varuje před tím, že tyto obory, v nichž se dlouhodobě nedostává lidí, ještě více ztratí na své už tak upadající atraktivitě.

Vládní proekonomicky orientovaní liberální demokraté (FDP) jsou pak někde napůl: Ať se každý rozhodne, jak chce. Jako motivaci zůstávat v zaměstnání do delšího věku navrhují finanční výhody a další pobídky a motivace.