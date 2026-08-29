Německo z útoku v Lipsku obviní Rusko, kancléř ohlásí protiakci, píší média

Podle jednoho ze zdrojů, které Politico cituje, už nestačí pouze vyhostit ruské diplomaty nebo zavřít Ruský dům v Berlíně. „Je třeba přijmout ráznější opatření, jako například zpřísnění sankcí nebo ještě rozsáhlejší dodávky zbraní na Ukrajinu,“ sdělil zdroj bez dalších podrobností.
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Plán německé vlády má podle dostupných informací dopadnout přímo na ruské aktéry, zatímco Evropská unie chystá další paralelní sankce. Bulvární list Bild píše o chystaných „národních opatřeních“ proti Rusku. „Situace se natolik vyhrotila, že není pochyb o tom, že čas na riskantní krok v podobě přímého obvinění Ruska nejenže nastal, ale jeví se jako nevyhnutelný,“ cituje plátek jeden ze svých zdrojů.
Oznámení je podle dvou zdrojů Politica naplánované zkraje příštího týdne, shodně se setkáním unijních ministrů zahraničí v úterý v Irsku. „Mohlo by ale přijít dříve,“ připustily zdroje.
Server Politico podotýká, že ale není jasné, do jaké míry hodlá Berlín za pokus o útok dronem činit odpovědnými jednotlivé ruské aktéry či ruskou vládu. Podle jeho informací se Berlín připravuje na ostrou zpětnou reakci Moskvy. Němečtí představitelé se k informacím oficiálně nevyjádřili. Vládní mluvčí podle webu odmítl spekulovat.
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K incidentu došlo na lipském letišti 5. srpna. Tehdy objevil zaměstnanec letiště poblíž ukrajinského letadla Antonov dron s výbušninou. Kvůli tomu musel být provoz letiště Lipsko/Halle přerušen a přistávající nákladní letadlo společnosti DHL se při manévru srazilo s dosud neznámým létajícím objektem.
Spekulace o neznámém objektu se liší. Některá média tvrdí, že šlo o druhý dron, jiná zase, že šlo o zvíře – pravděpodobně ptáka. Další dron s výbušninou našli němečtí vyšetřovatelé podle dostupných informací o deset dní později na nedalekém poli. Německo doposud viníka neurčilo, Merz ale na začátku týdne varoval před tvrdými důsledky.
Zmařený útok byl v rámci mediálních vyšetřování silně spojován s Ruskem. Podle zpráv německých médií s odvoláním na zdroje z bezpečnostních složek měl dron s výbušninami ukrajinské letadlo Antonov poškodit. Letadlo se používá také k přepravě vojenského vybavení, připomnělo Politico. Deník Wall Street Journal uvedl, že americké zpravodajské služby ve svých analýzách Rusko s tímto dronem přímo spojily.
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5. srpna 2026