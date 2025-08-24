Ostré spory zažehla idea tajemníka bavorské křesťanské strany CSU Martina Hubera, aby se peníze na pokrytí schodku pokryly zrušením dotací na tepelná čerpadla. Ta představují významný nástroj pro snižování emisí skleníkových plynů a zmírňování dopadů klimatických změn.
Je to jedna z mnoha zpráv, které naznačují, že dřívější mantra o nezbytném snižování emisí už pro evropské politiky neplatí beze zbytku. Do popředí jejich agendy vstoupily argumenty o nutném udržování obranyschopnosti a také ekonomické konkurenceschopnosti. Klima jde tak trochu stranou.
Přibývá hlasů, že Evropa, která je odpovědná za pouhých osm až devět procent globálních emisí, už se snažila dost.