Za smrtí pěti dětí stojí jejich matka. Dala jim sedativa a zadusila je

Podle vedoucího vyšetřovacího týmu Marcela Maierhofera podala matka svým dětem ve věku jeden, dva, tři, šest a osm let sedativa. Uvedl rovněž, že žena není ve stavu, kdy by mohla odpovídat na otázky policie, a že v době činu byla „emocionálně přetížena“ kvůli rozchodu s otcem čtyř ze svých dětí. Matka je přes svoje zranění mimo ohrožení života.



Těla zemřelých dětí, která podle vyšetřovatelů nenesla známky násilí, nalezla policie ve čtvrtek v jejich rodinném bytě poté, co ji na ně upozornila jejich babička.

Šesté dítě ve věku 11 let zůstalo naživu. Matka jej ve čtvrtek ráno poslala k jeho babičce do několik desítek kilometrů vzdáleného města a sama se pak vydala do Düsseldorfu, kde se vrhla pod vlak. Předtím napsala své matce zprávu o tom, že zabila pět svých dětí, protože už „nemůže dál pokračovat“.

Smrt dětí způsobila podle agentury AP v Německu šok. V Solingenu pozastavili kandidáti v místních volbách svou volební kampaň, plánovaný protest proti krajní pravici se tam v pátek proměnil ve vzpomínkovou akci na hlavním náměstí.

„Naše úřady udělají vše pro to, aby tento případ vyřešily,“ řekl ministerský předseda Severního Porýní-Vestfálska Armin Laschet. „Rodinu, babičku, přeživšího chlapce a všechny, kdo jsou zasaženi touto událostí, doprovází ve svých myšlenkách mnoho lidí,“ dodal.

Matka dětí je v případu jedinou podezřelou, zapojení tří otců celkem šesti dětí do incidentu úřady nevyšetřují.

