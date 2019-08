Do práce na kole. Budete mít den volna navíc, slibuje německý poslanec

Podle německého poslance Stefana Gelbhaara jsou cyklisté zdravější, a vyčerpají tak méně nemocenské.

„Den dovolené navíc pro ty, co jezdí na kole, je spravedlivý,“ řekl třiačtyřicetiletý politik. Bonus by navíc „motivoval další lidi, aby přijížděli do práce na kole“, je přesvědčený člen strany zelených.



Bicykly před Berlínskou zdí

Agentura DPA uvedla, že odborníci se shodují, že pohyb má blahodárný účinek na lidské zdraví. Upozornila také na nizozemskou studii z roku 2009, podle které zaměstnanci, kteří jezdí do práce na kole, čerpají kvůli nemoci ve srovnání s kolegy, kteří na kole nejezdí, v průměru o den méně nemocenské.

Například zdravotní pojišťovna Barmer, kterou oslovil deník Bild, je však k návrhu zeleného poslance skeptická.

„A co lidé, kteří na kole nejezdí, ale dbají zase na vyváženou stravu? Nikdo nechce nad sebou mít zdravotní policii,“ uvedla.

Místo palačinek pořádné jídlo

Na zdraví zaměstnanců se zaměřili i v Mexiku. Radnice metropole Ciudad de México zahájila boj s nadváhou a obezitou městských policistů. V rámci programu Zdravá policie se chystá více než tisícovce z nich během pěti měsíců vyplatí 10 tisíc pesos (téměř 12 tisíc korun) za to, že změní své stravovací návyky, informoval mexický deník El Universal.

„Policisté na ulici jsou vystaveni velkému stresu, a i proto se špatně stravují, často je jednodušší si koupit quesadillu (mexická palačinka) nebo kus dortu, než zajít na pořádné jídlo,“ uvedla Alejandra Ramírezová z mexické radnice.

Mexickou metropoli, stejně jako celou zemí, trápí vysoká kriminalita. A špatná fyzická kondice policistů je nežádoucí, když mají třeba na ulici honit zloděje. I proto přišlo město s programem podpory zdravého stravování.

Podle deníku El Universal by dietu potřebovalo asi 4 300 strážníků v mexické metropoli, kteří mají buď nadváhu nebo jsou obézní. Do první části programu jich bylo zařazeno 1 200.

Během pěti měsíců budou jeho účastníci dostávat tisíc pesos měsíčně a budou chodit na různá vyšetření, při nichž se jim bude měřit tlak, cholesterol či triglyceridy. Pokud budou výsledky uspokojivé, dostanou po pěti měsících ještě prémii pět tisíc pesos.

Deník El Universal připomněl, že podle údajů mexického statistického úřadu mělo v roce 2017 nadváhu či bylo obézních, měřeno indexem tělesné hmotnosti (BMI), 80 procent mexických policistů.