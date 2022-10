Covid v Německu neskončil, přijdou další opatření, varuje vláda

Nejpozději do zimy by spolkové země měly přistoupit k povinné ochraně nosu a úst v restauracích, kinech a dalších uzavřených prostorách, představuje si ministr zdravotnictví Karl Lauterbach. Zároveň prosazuje pro co největší část populace druhou posilovací dávku, tedy čtvrté covidové očkování.

V opačném případě podle něj opět hrozí přetížení nemocnic a klinik. „Covid je zpět, i když z pohledu veřejnosti to tak možná nevypadá. Už ale začala podzimní vlna,“ řekl ministr. K dispozici je podle něj dostatek vakcín pro každého, kdo si očkování bude přát.

Kromě těch proti původní variantě viru má stát také nové typy vakcín proti variantě omikron. Ovšem ačkoli ministerstvo zdravotnictví vyzývá k dobrovolné posilovací dávce všechny bez rozdílu, další odborníci nutnost plošného přeočkování proti covidu nevidí.

Vládní poradní komise pro očkování sice třetí přeočkování novou vakcínou určenou na koronavirovou variantu omikron doporučuje, se čtvrtou dávkou už je ale skeptičtější.

Občas se covidem stejně každý nakazí

Místo plošného přeočkování všech bez rozdílu by posilovací dávka měla být určena jen pro starší šedesáti let a osoby s předchozím onemocněním, pro něž by nákaza covidem mohla být kritická, domnívá se předseda očkovací komise Thomas Mertens. Zvážit ji pro svou ochranu mohou také pracovníci v lékařských a pečovatelských zařízeních.

„V současnosti nemáme žádné přesvědčivé důvody k tomu, abychom proti covidu museli plošně očkovat všechny. Ukazuje se totiž, že ochrana po očkování netrvá dlouhodobě. a především poskytuje ochranu před těžkým průběhem,“ říká Mertens.

Před covidem podle něj není možné chránit celou populaci. „Jednou za čas se jím stejně každý nakazí,“ myslí si Mertens.

Ani on, podobně jako další odborníci, ovšem nedokáže odhadnout, jak další covidová zima bude probíhat. Nyní je sedmidenní incidence, která značí počet nových případů v průměru za posledních sedm dní na 100 tisíc obyvatel, na hodnotě 528 a ve srovnání s předchozími týdny klesá.

Přesto se předpokládá, že počty nakažených budou stoupat zhruba do prosince. K tomu se očekává také vyšší nárůst infekcí způsobených silnou chřipkou, která se v posledních dvou letech kvůli lockdownům a dalším protiepidemickým opatřením téměř nešířila.

Nemocnice jsou už nyní kvůli více nemocným lidem pod tlakem, s tím ale do velké míry souvisí také nedostatek personálu. Řada lékařů a sester po předchozích náročných letech zdravotnictví opustila – někteří odešli do důchodu, další si našli jiné zaměstnání.

Aby mi nezmizel čich

Německá vláda již v polovině října představila novou preventivní kampaň proti další covidové vlně s mottem „Chráním se“.

Například květinářka Barbara ve vládním spotu říká: „Chráním se, protože vůně jsou pro mě to nejkrásnější.“ Vysvětlující text pak dodává: „Barbara je floristka a miluje vůni této práce. Proto se chrání před dlouhým covidem a ztrátou čichu.“

Stejně jako v létě i nyní platí v Německu povinnost nosit respirátory ve vlacích, autobusech a dalších prostředcích veřejné dopravy. Dále jsou nutné v nemocnicích, lékařských ordinacích a v pečovatelských domech. V restauracích a dalších veřejných zařízeních nejsou vyžadovány.

Spolkové země mají do značné míry volnost v tom, jaká preventivní opatření a v jaké míře si je zvolí. Zatím ale nejsou celostátně jasná pravidla, kdy by se tak mělo stát. Za ta se přimlouvají také lékaři.

„Potřebujeme mít jednotná pravidla, aby bylo po celé zemi jasné, kdy mají nastoupit jaká opatření,“ říká předseda organizace praktických lékařů Johannes Niessen. „Tak, aby například při incidenci 500 nebo 1000 platila stejná pravidla v Mnichově stejně jako v Hamburku,“ dodává.