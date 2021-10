Disciplína a klid. Němci se dobrovolně podřizují opatřením proti covidu

Německo - Systém je v Německu nastaven tak, aby se děti, která se zatím nemohou očkovat, nestaly jádrem problému. A aby běželo to, co běžet má – prezenční výuka, tréninky, kroužky i dětské mejdany. A lidé to zatím dodržují, popisuje v reportáži z Bavorska spolupracovnice MF DNES Alena Daňková.