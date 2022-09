Roušky zpět. Německo se připravuje na další covidovou zimu

Od října povinně respirátory ve vlacích a u lékaře, preventivní testy v nemocnicích, to vše bez ohledu na počty nakažených až do dubna. Německý ministr zdravotnictví Karl Lauterbach jako vždy upřednostňuje širší covidová omezení. Ale odborníci to vidí jinak.