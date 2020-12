Karanténa Německu nepomohla, politici volají po přísném lockdownu

V poslední době má šíření nákazy v Německu spíše stoupající trend. Sedmidenní reprodukční číslo v Německu činí 1,06. Udává, na kolik dalších lidí infikovaný člověk nákazu přenese; sedmidenní údaj je díky využití sedmidenního průměru odolnější vůči náhlým výkyvům.



Současná hodnota znamená, že 100 infikovaných lidí nakazilo v průměru zhruba 106 dalších. Podle agentury DPA tento údaj podává obraz o dění před osmi až 16 dny.

Situace v Německu se ani díky karanténě, kdy jsou zavřené restaurace, hospody, divadla či kina, výrazně nezlepšila, země nadále hlásí vysoké denní počty nakažených. Kancléřka Merkelová chce proto podle DPA uskutečnit co nejdříve další krizové jednání s premiéry spolkových zemí, aby se s nimi dohodla na zpřísnění současných opatření.

Nemůžeme tolerovat, jak se to vyvíjí

Snahu Merkelové podporuje několik zemských premiérů. Braniborský ministerský předseda Dietmar Woidke podle televize RBB řekl, že jednání s kancléřkou se uskuteční pravděpodobně ve čtvrtek. „Nemůžeme tolerovat to, jak se situace v Německu vyvíjí,“ uvedl.

Pro zpřísnění režimu volá také německá akademie věd Leopoldina včetně předního německého virologa Christiana Drostena a šéfa RKI Lothara Wielera; akademie podle magazínu Der Spiegel navrhuje rázně utlumit veřejný život nejméně do 10. ledna. Prozatím se vláda se spolkovými zeměmi dohodla, že v celém Německu začnou prázdniny nejpozději od soboty 19. prosince, akademici ale doporučují, aby děti šly do školy naposledy tento pátek 11. prosince a do lavic se vrátily až za měsíc 11. ledna.

Lidé by podle expertů měli rovněž v maximální míře využít práci z domova a pozastavit veškeré sportovní aktivity, aby se co nejvíce omezily kontakty.

V dalším kroku odborníci chtějí, aby se od Vánoc nejméně do 10. ledna uzavřely všechny obchody, které neprodávají zboží každodenní potřeby. Leopoldina rovněž doporučje omezit cestování a setkávání, a to včetně pobožností.

Očkovací střediska se připravují

V Německu se mezitím připravují očkovací střediska, kde budou během několika týdnů naočkovány miliony lidí. Vakcína v rámci Evropské unie ještě schválena není, ale v Berlíně budou očkovací centra v pohotovosti od úterý 15. prosince.



Již se také rozepisují služby pro 780 lékařů, kteří se dosud k obsluze očkovacích míst přihlásili. Směny od poloviny prosince do poloviny ledna jsou ze třetiny personálně obsazené. Pro berlínský očkovací plán se na den počítá se 120 lékaři, kteří budou nejen v šesti vakcinačních centrech, ale také ve 30 mobilních týmech. Mobilní týmy podají vakcínu těm, kteří se do centra nemohou osobně dostavit.

V první vlně chce Německo očkovat osoby starší 80 let, obyvatele domovů pro seniory a vybraný personál, který je nejvíce ohrožen infekcí. Podle očkovací komise Stiko to znamená 8,6 milionu lidí.



Od začátku pandemie se ve zhruba 83milionové zemi nakazilo koronavirem více než 1,19 milionu lidí, z nichž 19 342 zemřelo a kolem 881 800 se zotavilo.