Vztahy jsou na bodu mrazu. Číně důvěřuje pouhých devět procent Němců

Jedenáctihodinová státní návštěva na otočku, německé firmy na palubě, společné setkání s čínským vůdcem, revize vzájemné spolupráce a napomenutí o lidských právech, poté zase zpět do Berlína: Pokud by člověk vycházel jen ze slov německého kancléře Olafa Scholze, pak o moc víc během jeho páteční cesty do Pekingu snad ani nešlo.