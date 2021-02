Německé vládě radil s pandemií obdivovatel Mao Ce-tunga. Chtěl lidi strašit

@andreas_bickel @realBoronk @e_scel @argonerd @HannesR10 @BMG @welt @rki_de @GunnarKaiser Mao ist an die Macht gekommen in einem Land, in dem die hochkultivierte Intellektuellenelite vorher uneingeschränkt herrschte. Dann schickte Mao die Intellektuellen Kloputzen, und das Land entwickelte sich, während es vorher der "Kranke Mann Asiens" war.