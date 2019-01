Němci se obávají chudého stáří, trápí je zvyšující se životní náklady

Kvůli rychle stárnoucí populaci se německý důchodový systém ocitl pod tlakem, zda dokáže zvládnout zvyšující se životní náklady, nízké úrokové sazby nebo nárůst počtu lidí zaměstnaných na dočasných či nízkopříjmových pracovních pozicích. Více než polovina Němců se podle studie společnosti Ernst & Young proto obává, že se ve stáří ocitne ve finanční nejistotě.

„Mnoho Němců si už nemyslí, že mají zabezpečený důchod. Politici proto musí začít brát tyto obavy vážně,“ říká spoluautor studie Bernhard Lorentz.„Nízké úrokové sazby, které v současnosti máme, způsobují, že je mnohem obtížnější naspořit peníze a soukromě se připravit na odchod do penze,“ vysvětluje Lorentz.

Strach z chudoby ve stáří je už druhý rok po sobě nejrychleji rostoucí kategorií v rámci průzkumu. Celkem 56 procent všech respondentů bylo z finanční nejistoty velmi nebo mírně znepokojeno, což je od roku 2017 osmnácti procentní nárůst. Kromě chudoby se Němci podle studie obávají také vážné nemoci, znečištění životního prostředí a uprchlické krize v Evropě.

Více než 69 procent dotázaných uvedlo, že se jsou velmi či mírně znepokojení nárůstem nákladů na energie. V roce 2017 to přitom bylo o patnáct procent méně. Zvýšení celkových životních nákladů se potom obává celkem 71 procent Němců, což je šestnáctiprocentní nárůst, píše stanice Deutsche Welle.



Společnost Ernst & Young provedla studii na konci listopadu, kdy v rámci telefonních rozhovorů vyzpovídala přibližně tisícovku respondentů. Loňská studie nadace Bertelsmann odhalila, že chudoba mezi starými lidmi se od roku 2015, kdy dosahovala šestnácti procent, zvýší do roku 2036 na dvacet procent.

Zatímco obavy ze současného ekonomického zpomalení zůstávají s 25 procenty na konstantní úrovni, více než 36 procent Němců se obává, že jejich příjmy začnou postupně klesat, což je od roku 2017 mírný nárůst.

Studie poukazuje i na to, že společně se zvyšujícím se věkem jsou lidé více nespokojení se svou životní úrovní. Každý třetí Němec nad pětašedesát let není spokojený se svou finanční situací. Naopak 61 procent všech Němců mladších pětatřiceti let věří, že se jejich finanční situace v budoucnu zlepší.