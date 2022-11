Konec pasti na turisty. V Berlíně chtějí předělat Checkpoint Charlie

„Chceme se k tomuto místu, tak nasáklému historií, chovat odpovědně,“ říká berlínský radní Daniel Wesener, který má ve správě města na starosti finance. Víc než tři dekády od chvíle, kdy se německá metropole znovu sjednotila, tak město koupilo dva pozemky vedle bývalého hraničního přechodu.

Checkpoint Charlie se nachází na Friedrichstraße a zmíněné parcely leží na obou koncích této ulice. Na místě by mělo vzniknout „vzdělávací a pamětní místo“ a náměstí. V plánu jsou také nové obytné domy a komerční budovy.

Bližší detaily včetně ceny pozemků zatím radnice neuvedla. Wesener jen podotkl, že jde o „skvělou příležitost pro Berlín s ohledem na politiku městského rozvoje“. Oficiální web Berlína pak připomíná, že se město už mnoho let snaží se situací v centru města pohnout i vzhledem k nepřehlednému vlastnictví pozemků.

Několik z nich měl totiž v péči insolvenční správce, „který teď zřejmě našel soukromého investora“, píše portál s tím, že nový majitel se domluvil s vedením města a převedl některé z balíku pozemků do rukou Berlína.

Socialistická Německá demokratická republika (NDR) začala 13. srpna 1961 oddělovat Západní Berlín ostnatým drátem a budovat Berlínskou zeď, aby zabránila svým občanům v útěku do druhé části města. O měsíc později americká armáda postavila Checkpoint Charlie pro vojáky a diplomaty, kteří přejížděli mezi oběma částmi Berlína. U jednoho ze symbolů studené války na sebe tehdy mířily tanky sovětské a americké armády.

Po pádu Zdi byl původní checkpoint rozebrán. Z jeho kopie se pak stala turistická atrakce, instalace se ovšem postupně smrskla až na samotné stanoviště pohraničníků. Například strážní věž musela už v roce 2000 ustoupit obchodům, píše list The Times. A zbylý checkpoint v posledních letech čím dál více připomíná Disneyland v malém. „Je to ošklivé místo,“ říká mluvčí výboru městského plánování a rozvoje turismu.

Noviny B.Z. také vyzvaly radnici, aby se z oblasti stala pěší zóna. „Je to jedno z nejvíce historických míst v našem městě. Zároveň jde o jednu z nejošklivějších turistických atrakcí. Davy lidí tudy proudí každý den. Každý den lidé skáčou přímo do cesty, aby si uprostřed dopravní špičky udělali fotku. Vyhrazená část silnice kolem bývalého checkpointu je příliš úzká. Je to chaos,“ stěžuje si plátek.

Politici nicméně už před třemi lety rozhodli, že se nešťastná situace kolem tak zásadního symbolu berlínských dějin musí změnit. Oznámili tehdy, že stanoviště nadále nesmějí „střežit“ muži v uniformách amerických vojáků. Za společné fotografie od turistů totiž požadovali peníze. Za jeden den si mohli přijít až na 128 tisíc korun.