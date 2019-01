Nebýt EU bylo by Česko pro Putina bezmocnou plevou ve větru, řekl Oettinger

Oettinger podle webu listu Reutlinger General-Anzeiger varoval Evropu před návratem k systému „národních států“, což je podle něho sen amerického prezidenta Donalda Trumpa i jeho ruského protějška Putina. Mír na kontinentu zaručuje prý „pouze společná měna a silný vnitřní trh“.

Současnou politickou situaci v Německu i zbytku unie označil za období „střetu hodnot a souboje systémů“. Liberální systém je narušován tím nejhorším, co může existovat.

Vyzval k posílení Evropské unie vybudováním efektivních bezpečnostních složek. Měla by podle něj vzniknout společná armáda, která by chránila bezpečnost kontinentu, a policie, která by se „stala evropskou FBI“.

Oettinger poukázal na to, jaký vliv na unii mělo německé znovusjednocení v roce 1990 a vstup zemí střední a východní Evropy do společenství. Kdyby nebyly v Evropské unii, byly by jen „bezmocnou plevou ve větru“ vydanou na pospas Putinovi, uvedl Oettinger na setkání zástupců vládních křesťanských demokratů v Reutlingenu.

Upozornil, že v takové situaci jsou Gruzie, Ukrajina, Moldavsko a Bělorusko. „Exportovali jsme mír a hodnoty a učinili jsme Evropu udržitelnější, což by bez historického rozvoje jednoty a rozšíření nebylo,“ dodal.