Dva Syřané přepadli a znásilnili u hlavního nádraží v Drážďanech mladého Čecha

  14:26
Německá policie zadržela dva patnáctileté Syřany, kteří jsou podezřelí z přepadení a znásilnění devatenáctiletého Čecha u hlavního nádraží v Drážďanech. Informovalo o tom policejní ředitelství saské metropole.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Zadržení mladíci čelí obvinění ze závažné loupeže a znásilnění. Minulou neděli podle policie kolem 4:15 před hlavním nádražím v Drážďanech přepadli 19letého Čecha a pod pohrůžkou nožem ho oloupili o 300 eur (7270 Kč) a znásilnili ho.

Policisté je zadrželi jen o chvíli později. „Oba se zdržovali nedaleko místa činu,“ řekl bulvárnímu listu Bild policejní mluvčí.

V Berlíně pobodali osmadvacetiletého Čecha, snažil se urovnat spor

V pondělí vyšetřující soudce vydal na oba zatykač, nyní jsou ve vazbě. Policie uvedla, že žádný z nich nemá záznam v trestním rejstříku.

