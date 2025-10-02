Zadržení mladíci čelí obvinění ze závažné loupeže a znásilnění. Minulou neděli podle policie kolem 4:15 před hlavním nádražím v Drážďanech přepadli 19letého Čecha a pod pohrůžkou nožem ho oloupili o 300 eur (7270 Kč) a znásilnili ho.
Policisté je zadrželi jen o chvíli později. „Oba se zdržovali nedaleko místa činu,“ řekl bulvárnímu listu Bild policejní mluvčí.
|
V Berlíně pobodali osmadvacetiletého Čecha, snažil se urovnat spor
V pondělí vyšetřující soudce vydal na oba zatykač, nyní jsou ve vazbě. Policie uvedla, že žádný z nich nemá záznam v trestním rejstříku.