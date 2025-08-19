Chlapec zmizel v Sasku v neděli 10. srpna, východně od města Hoyerswerda po něm pátrala více než stovka policistů a záchranářů. V úterý policie uvedla, že našla jeho tělo poblíž železniční trati v obci Knappenrode. Místo nálezu leží méně než deset kilometrů od kempu u jezera, odkud chlapec zmizel.
V Německu našli tělo pohřešovaného českého chlapce, okolnosti smrti jsou nejasné
Pitva podle sdělení policie „potvrdila dosavadní výsledek vyšetřování“. Vyšetřovatelé po zhodnocení všech důkazů nadále předpokládají, že smrt byla tragickou nehodou. „Nemáme naprosto žádné indicie, které by svědčily o cizím zavinění, ani žádné indicie, že by šlo o trestný čin,“ dodala saská policie.
Správce kempu, kde rodina bydlela, řekl CNN Prima News, že se tragédie stala v neděli večer, když jel po nedaleké železniční trati Knappenrode – Lohsa poslední vlak. „Chlapec šel po kolejích, a když projel vlak, tak se ho lekl a upadl. Zranil se na hlavě,“ řekl televizi správce kempu Falk Nowotnick.
Třináctiletý chlapec byl se svou rodinou na dovolené v kempu u jezera Silbersee. Kolem půl osmé večer se šel sám projít, ale už se nevrátil. „Snažili jsme se dovolat, a když to nezvedal, rodiče zalarmovali policii a začalo se hledat,“ poznamenala rodinná známá s tím, že později chlapcův telefon vyzvánět přestal.
Jeden z tipů veřejnosti vedl policii k pátrání také u zhruba deset kilometrů vzdáleného a výrazně většího jezera Scheibe-See u města Hoyerswerda. Na obou vodních plochách policie nasadila lodě, drony i psy. Do pátrání se zapojily i vrtulníky. V případu se angažovala i česká policie.