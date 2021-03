Trpký pád. Strana Merkelové je půl roku před volbami v těžké krizi

Asi žádný politický komentář, který po minulém víkendu vyšel v německých novinách, se neobešel bez slova Ampelkoalition. Ampel jako semafor, na kterém svítí červená sociálních demokratů, žlutá liberálů z FDP a Zelení.

No ale kde je konzervativní unie CDU/CSU? V opozici. Ano, výsledky víkendových zemských voleb v Bádensku-Württembersku a Porýní-Falci napovídají, že dosud dominantní síla německé politiky může poprvé od roku 2005 přijít o moc.

Pro Němce je to dost nezvyklá představa. CDU jim spolu se svojí bavorskou sestřičkou CSU vládla 50 z posledních 70 let. V celostátních průzkumech stále přesvědčivě vede - ovšem letité dogma, že bez ní nikdo není schopen sestavit vládu, se drolí.

„Dnes je zřejmé, že v Německu může vzniknout většina i bez účasti CDU/CSU,“ prohlásil po víkendu Olaf Scholz, ministr financí a kandidát sociálních demokratů na kancléře. Už nyní se diskutuje, jestli po zářijových volbách do Spolkového sněmu vznikne výše zmiňovaná semaforová koalice, nebo vláda rudo-rudo-zelená za účasti Die Linke.

Někteří politici to rázně odmítají, jiní spekulace rádi přiživují, aby si zvětšili manévrovací prostor. Jedno je po dvojitých víkendových volbách na jihozápadě Německa jisté: největší a nejsilnější strana u našich sousedů je v těžké krizi.



Očkování a skandál s provizemi

Ještě před rokem přitom bylo všechno jinak. Angela Merkelová byla oslavována jako státnický vzor, který na sklonku kariéry dokáže efektivně koordinovat opatření v jednotlivých spolkových zemích a rychle přijít s pomocí zavřeným podnikům. Křesťanským demokratům tak vyskočily preference na nejvyšší úroveň za poslední tři roky (psali jsme zde).

Dnes už jsou Němci z restrikcí frustrováni, ztrácejí trpělivost i disciplínu. Vládou financovaná trasovací aplikace moc nefunguje, sliby o zajištění testů zdarma pro všechny zatím zůstaly na papíře.

Na stranu, která drží kancléřství i ministerstvo zdravotnictví, se snáší kritika za pomalý postup očkovací kampaně, v níž všichni vidí jedinou možnost jak vybřednout ze současné situace.

Zatímco například Británie nasadila závratné tempo a už se chystá na jarní rozvolňování, vláda Angely Merkelové působí těžkopádně. Při objednávce vakcín se spolehla na Evropskou komisi a pak se místo rychlé organizace masivní očkovací kampaně hodiny dohadovala s premiéry spolkových zemí o detailech otevírání obchodů s domácími potřebami.

Vedení Institutu Roberta Kocha, vrchní epidemiologické instance v zemi, v posledních dnech otevřeně hovoří o počátku třetí vlny epidemie a znepokojivě rychlém šíření britské mutace. Nepříjemná zpráva přišla pro vládnoucí politiky jako na vztek v době, kdy započali s opatrným uvolňováním restrikcí.

14. března 2021

Největší ránu pro CDU/CSU ovšem představuje skandál kolem kšeftování s rouškami a respirátory. Dva konzervativní poslanci museli složit mandát kvůli podezření, že si na počátku pandemie vydělali statisíce eur na provizích za zprostředkování prodeje zdravotnických pomůcek státu.



„Pokud se ještě někdo účastnil tohoto kšeftování, měl by mi to rychle říct, než na to přijdeme sami. Stranu vedu čtyřicet dní a budeme uklízet,“ hřímal po zjištění investigativních novinářů čerstvý předseda CDU Armin Laschet.

Nastává čas Markuse Södera?

Dopad skandálu se naplno projevil o víkendových volbách. V Bádensku-Württembersku, nejbohatší spolkové zemi a sídlu firem jako je Daimler a SAP, si CDU oproti minulým volbám pohoršila o 2,9 procentního bodu. Skončila druhá za dominantními Zelenými, kteří ji možná nepřizvou znovu do regionální vlády.

„Musíme si nalít čistého vína. CDU utrpěla katastrofický výsledek,“ okomentovala to Susanne Eisenmannová, která stála v čele místní kandidátky konzervativců. V Porýní-Falci, rodné zemi Helmuta Kohla, si pohoršili dokonce o 4,1 procentního bodu.

Také Kohlovo jméno německá média v posledních dnech skloňují velmi často. Merkelová stojí v čele Německa šestnáct let, tedy stejně dlouho jako legendární kancléř sjednotitel - ovšem také politik, jehož pověst ke konci vlády poznamenal skandál s černými stranickými fondy.



„Pokles v preferencích strany Angely Merkelové připomíná poslední funkční období vlády jejího mentora Helmuta Kohla. Kohl po sobě zanechal těžce oslabenou CDU, která si tehdy jen těžce zvykala na přechod do opozičních lavic. Tentokrát mohou konzervativci čerpat jistou útěchu z faktu, že v posledních průzkumech stále mají dostatečnou podporu pro udržení kancléřství,“ píše v komentáři portál DW.

Konzervativní unii by nyní volilo 31 procent voličů, druzí by skončili Zelení s osmnácti procenty. Celé Německo nyní čeká, kdo CDU/CSU povede do voleb. Šance Armina Lascheta, nového předsedy CDU a preferovaného kandidáta Merkelové, kvůli víkendovým debaklům výrazně poklesly.



Očekává se, že o kandidaturu si řekne šéf CSU a bavorský premiér Markus Söder. Bravurního řečníka, který si vysloužil ovace za rázný postup během koronakrize a v otázce imigrantů neváhal vyvolat vládní krizi, by si jako kandidáta na kancléře přálo 43 procent respondentů.

Lascheta podporuje v průzkumech pouhých 12 procent dotázaných. Premiér Severního Porýní-Vestfálska, nejlidnatějšího německého státu, je sice zkušený pragmatik, ale většina Němců ho vnímá jako suchého patrona s charismatem účetního, který jim nedokáže nabídnout žádnou strhující vizi.



Bude Markus Söder kandidovat za CDU/CSU na kancléře? Ano 94 Ne 5

Sám Söder se zatím tváří, že mu o nejvyšší post v zemi nejde. Jeho místo je prý v Mnichově. Předpokládá se, že by byl radši, kdyby to Laschet sám vzdal a kandidaturu mu nabídl. Podle komentátorů se však pro něj právě nyní naskytla ideální příležitost přihlásit se hlasitě o vedení křesťanské unie do zářijových voleb.

„Pokud chtějí konzervativci zůstat u moci, potřebují toho nejsilnějšího kandidáta, který je k dispozici. Laschet musí v zájmu své strany ustoupit a veškerou svou silou se postavit za Markuse Södera,“ píše komentátor agentury Bloomberg Andreas Kluth.