Hlasování s AfD Merzovi u Němců neuškodilo, ukazují první průzkumy

Podle průzkumu agentury INSA se konzervativci z CDU/CSU drží na 30 procentech jako v předchozích sondážích, a volby by tak vyhráli. Na druhém místě by se s 22 procenty hlasů umístila AfD. Současné strany menšinové vlády by skončily na dalších dvou místech: sociální demokracie (SPD) kancléře Olafa Scholze třetí s 16 a Zelení čtvrtí s 13 procenty.

Kolem pětiprocentní hranice nutné pro zvolení do Spolkového sněmu se v průzkumech dlouhodobě pohybují další tři parlamentní strany: svobodní demokraté (FDP), Levice a Spojenectví Sahry Wagenknechtové (BSW). Podle průzkumu INSA by se postkomunistická Levice a levicově populistické BSW s pěti procenty do sněmu dostaly, FDP by se 4,5 zůstala těsně před branami zákonodárného sboru.

Průzkum agentura INSA provedla od 31. ledna do 3. února, tedy z větší části po dvou důležitých hlasováních ve Spolkovém sněmu. Konzervativci pod vedením Friedricha Merze ve středu předložili rezoluci vyzývající ke zpřísnění migrační a azylové politiky, kterou nakonec schválili jen díky hlasům AfD. To vyvolalo vlnu kritiky politických oponentů i desetitisícové demonstrace v ulicích. V pátek už se návrh zákona omezujícího migraci CDU/CSU schválit nepodařilo navzdory podpoře AfD.

Předseda CDU a pravděpodobný příští kancléř Merz v pondělí kategoricky vyloučil jakoukoli povolební spolupráci s AfD. Podle dalšího průzkumu agentury INSA pro bulvární deník Bild mu to 52 procent dotázaných věří, 30 procent se ale domnívá, že by si mohl odmítavé stanovisko po volbách ještě rozmyslet.