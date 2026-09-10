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Prostě zavřete ústa, jste pokrytci. Šéf SPD se střetl s poslanci AfD i kvůli migrantům

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  22:16
Alternativa pro Německo (AfD). (22. února 2025)

Alternativa pro Německo (AfD). (22. února 2025) | foto: Profimedia.cz

Předvolební plakát BSW v Sasku-Anhaltsku (28. srpna 2026)
Plakát proti AfD v Berlíně (7. září 2026)
Spolupředsedkyně AfD Alice Weidelová ve Spolkovém sněmu (9. září 2026)
Spolupředsedkyně AfD Alice Weidelová. (6. září 2026)
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Během středečního jednání německého Bundestagu došlo ke slovní výměně mezi poslancem Alternativy pro Německo (AfD) Martinem Reichardtem a generálním tajemníkem SPD Timem Klüssendorfem. Spor se týkal spojování muslimů a migrantů s násilnými trestnými činy.

Klüssendorf ve svém projevu kritizoval AfD za způsob, jakým mluví o migraci a kriminalitě. Podle něj strana využívá závažné případy násilí a znásilnění k prosazování svých politických zájmů, zejména pokud je pachatelem cizinec. Zároveň jí vytkl, že podle činů jednotlivců soudí celé skupiny lidí.

Klüssendorf připomněl poslancům AfD, že podle německé ústavy je lidská důstojnost nedotknutelná a náleží každému člověku bez rozdílu – bez ohledu na jeho původ, národnost nebo status migranta. Obvinil AfD, že pojem lidské důstojnosti účelově ohýbá a selektuje, komu ji přizná a komu ne.

Na jeho kritiku reagoval Reichardt. Klüssendorfovi vytkl, že mluví obecně o mužích jako pachatelích násilí, ale přehlíží původ nebo náboženství pachatelů. V této souvislosti zmínil muslimy a skupinová znásilnění.

Klüssendorf mu odpověděl: „To je potvrzení mé teze.“ Následně vysvětlil, že ani skutečnost, že některé násilné trestné činy páchají převážně muži, neznamená, že by měli být automaticky podezříváni všichni muži.

Antisemité, neonacistická minulost... Poslanci AfD v Sasku-Anhaltsku budí kontroverze

Debata se postupně vyostřila. Poslanci AfD Klüssendorfa během projevu několikrát přerušili, na což politik SPD ostře reagoval. „Nepotřebujeme vás jako našeptávače. Prostě zavřete ústa,“ vzkázal jim. AfD zároveň obvinil z toho, že pracuje se strachem a emocemi lidí, místo aby přicházela s konkrétními řešeními.

Klüssendorf také uvedl, že SPD chce zabránit tomu, aby se AfD podílela na vládní moci. Podle něj její politika směřuje proti hodnotám, na kterých stojí současné Německo.

Poukázal na další hluboké pokrytectví strany. Zatímco navenek se AfD prezentuje jako ochránce žen před migranty, v reálné politice její představitelé podle Klüssendorfa problematiku domácího a sexuálního násilí dlouhodobě zlehčují a odmítají finanční podporu pro azylové domy pro týrané ženy.

K ostré výměně v Bundestagu došlo jen několik dní poté, co krajně pravicová AfD výrazně zvítězila ve volbách v Sasku-Anhaltsku. Získala 43,8 procenta hlasů a 39 z 83 křesel v zemském parlamentu. K samostatné většině jí tak chybí tři mandáty.

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