Artistka cirkusu zahynula v sobotu při pádu z visuté hrazdy při představení v saském Budyšíně, asi 20 kilometrů severně od Šluknova. Informovala o tom v neděli agentura DPA, podle níž výstup sledovala přibližně stovka diváků včetně mnoha dětí.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Žena se zřítila z výšky zhruba pěti metrů a na místě zemřela, řekl DPA mluvčí policie Stefan Heiduck.

Čínská akrobatka zemřela při vystoupení. Chybělo jištění i záchytné sítě

Neštěstí se stalo v sobotu kolem 17:45. „Okamžitě byl nasazen krizový intervenční tým, který se postaral o hosty a ostatní pracovníky cirkusu,“ řekl Heiduck. Věk a národnost mrtvé cirkusačky neupřesnil.

Po smrtelném pádu mnoho lidí opustilo cirkusový stan a odešlo domů. Policejní mluvčí zdůraznil, že by tito lidé by měli kontaktovat linku první psychické pomoci. „Protože zejména u dětí je pomoc důležitá dříve, než se rozvine trauma,“ zdůraznil Heiduck.

Krotitele šelem v Itálii napadla čtveřice tygrů, zraněním podlehl

Podle prvních informací policie neštěstí klasifikovala jako pracovní úraz. Nic zatím nenasvědčuje cizímu zavinění. Je to také nepravděpodobné, protože artistky a artisti jsou zpravidla sami zodpovědní za montáž svého náčiní, řekl policejní mluvčí.

Témata: Budyšín

