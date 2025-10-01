Bitva o nejstarší bratwurst se přenesla do ringu. A Durynsko bylo lepší

Netradiční zápas se konal minulý pátek v muzeu bratwurstu v durynském městě Mühlhausen. Domácí prostředí přitom bojovníku Bertzovi dalo značnou výhodu, píše v reportáži list The Washington Post.
Spor o „pečeť“ nejstaršího stánku s tradičními klobásami se rozhořel poté, co badatelé v durynském Erfurtu objevili dokument z roku 1269, který nalomil dosavadní pozici hospody Wurstkuchl v bavorském Řezně. Ta jako počátek tradice uvádí rok 1378. Listina se však o bratwurstu zmiňuje s tím, že se na východě Německa opékal o více než sto let dříve než v Bavorsku.
Problém se rozhodla rozseknout hospodská z bavorského Norimberku Sofia Hilleprandtová, která rovněž tvrdí, že její podnik Zum Gulden Stern dělá nejstarší bratwursty na světě a že zmíněná restaurace Wurstkuchl už dávno nesídlí na svém původním místě, a tak si tento titul ani nezaslouží.
Válka o bratwurst. Bavorsko a Durynsko se přou o klobásové prvenství
Podnikatelka, jež hospodu ve svých devatenácti letech převzala po otci, tak navrhla vskutku středověký způsob řešení: pěstní souboj. Kdo vyhraje, je pán bratwurstu. Zápas sledovalo na čtyři sta diváků, o hudební doprovod se postarali bubeníci, přítomné byly také roztleskávačky a maskot Wursti. Zazněla i píseň o bratwurstu.
„Dnes je důležitá noc historie,“ prohlásila Bavorka Hilleprandtová. „Bratwurst není jen něco, co si v Durynsku dáte k jídlu. Je to také způsob života, srdeční záležitost a kulturní památka,“ doplnil ji ředitel muzea Thomas Mäuer.
Durynci vyslali do boje výrazně mladšího šampiona, a ten nakonec i vyhrál. Po třech kolech srazil Bavora Arliho na kolena a rozhodčí ohlásil konec, byť podle bavorského rozhlasu BR 24 bylo původně v plánu pět kol. Bertz si převzal pás vítěze a sochu ve tvaru trpaslíka s bratwurstem.
„My máme nejstarší, nejtradičnější a nejlepší bratwurst!“ zvolal Mäuer v ringu, byť Bavorsko neodešlo úplně s prázdnou. Mäuer a Hilleprandtová se totiž smířlivě shodli, že zatímco Durynsko vlastní nejstarší recept na milovanou pochoutku, Bavorsko si může připsat nejstarší dosud fungující restauraci s bratwursty.