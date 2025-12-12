V Německu neodhadli odpal bomby. Exploze prorazila zábrany a poškodila byty

Odborníci museli ve čtvrtek bombu odpálit na místě, protože její zneškodnění nebylo kvůli poškozené rozbušce možné. Z přepravních kontejnerů naplněných vodou proto postavili ochrannou bariéru a své domovy muselo opustit 4500 lidí.
Kontejnerový val, který měl sílu výbuchu pohltit, se ale ukázal jako nedostatečný. Exploze byla natolik silná, že ho prorazila, poškodila střechy okolních domů a vysklila okna. Nejméně jeden z bytů je podle prozatímního vyhodnocení neobyvatelný, poškozeno však bylo celkem 28 bytů, ve kterých žije 58 lidí.
Škody na majetku jsou podle prvních zpráv značné, situaci ale stále ještě vyhodnocují pracovníci technických sborů spolkové agentury pro civilní ochranu a mimořádné události (THW).
|
Největší operace od války. Kolín nad Rýnem evakuoval kvůli bombám 20 tisíc lidí
„Je vysoce pravděpodobné, že některé rodiny nebudou moci doma strávit Vánoce,“ řekl starosta města Claus Kaminsky.
Zneškodňování leteckých bomb je v německých městech i 80 let po druhé světové válce relativně běžnou záležitostí. Většinou se je ale podaří bez větších následků odstranit v řádu několika hodin či do druhého dne. Zásahy pyrotechniků téměř vždy provázejí evakuace obyvatel.