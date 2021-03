Německo má v ponorkách ruskou navigaci. Hrozí ztráta funkčnosti, píše Bild

Německá armáda v posledních letech nainstalovala navigační systém ruského původu na nejméně stovku svých námořních plavidel, včetně dvou ponorek. V neděli to napsal deník Bild am Sonntag, podle kterého to představuje závažné bezpečnostní riziko. „Hrozí kybernetická sabotáž nebo dokonce úplná ztráta funkčnosti," uvedl deník s odkazem na armádní zdroje.