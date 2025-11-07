Propalestinští aktivisté v Berlíně protestovali v budově televize, odmítali odejít

Akce se zúčastnilo patnáct propalestinských aktivistů. Skupina v poledne vtrhla do veřejně přístupné části budovy ZDF a odmítala ji opustit. Zaměstnanci stanice proto na místo přivolali policii.
Ani té se nejdříve nedařilo protestující přesvědčit k odchodu, nakonec se ale nechali vyvést ven. Tam pokračovali v demonstraci, na které skandovali hesla a rozdávali letáky. Tato událost proběhla pokojně.
„Naše poplatky za rozhlas a televizi platí vaše platy, ale neslouží lidu, nýbrž zájmům vládnoucích. Místo toho, aby německá média činila německé politiky odpovědnými za jejich spoluvinu na izraelské genocidě, snaží se prostřednictvím lží, nenávistných kampaní a cenzury vytvořit konsenzus pro válečné zločiny,“ stálo na jednom z letáků.
Televize podle listu Frankfurter Allgemeine nevznesla obvinění z neoprávněného vniknutí, takže policie nebude aktivisty vyšetřovat.