Propalestinští aktivisté v Berlíně protestovali v budově televize, odmítali odejít

  15:01
Propalestinští aktivisté v pátek demonstrovali v budově veřejnoprávní stanice ZDF v Berlíně. Na místě skandovali protiizraelská hesla a odmítali odejít. Proti výtržníkům musela zasáhnout policie, která je vyvedla ven.
Propalestinští demonstranti protestují před budovou ZDF v Berlíně. (7....

Propalestinští demonstranti protestují před budovou ZDF v Berlíně. (7. listopadu 2025 | foto: CTK / DPA / Sebastian Gollnow ČTK

Propalestinští demonstranti protestují před budovou ZDF v Berlíně. (7....
Přes padesát tisíc lidí přišlo podle policie na demonstraci na podporu...
Přes padesát tisíc lidí přišlo podle policie na demonstraci na podporu...
Přes padesát tisíc lidí přišlo podle policie na demonstraci na podporu...
Akce se zúčastnilo patnáct propalestinských aktivistů. Skupina v poledne vtrhla do veřejně přístupné části budovy ZDF a odmítala ji opustit. Zaměstnanci stanice proto na místo přivolali policii.

Ani té se nejdříve nedařilo protestující přesvědčit k odchodu, nakonec se ale nechali vyvést ven. Tam pokračovali v demonstraci, na které skandovali hesla a rozdávali letáky. Tato událost proběhla pokojně.

Největší německá demonstrace za Palestinu, do ulic vyšlo přes 60 tisíc lidí

„Naše poplatky za rozhlas a televizi platí vaše platy, ale neslouží lidu, nýbrž zájmům vládnoucích. Místo toho, aby německá média činila německé politiky odpovědnými za jejich spoluvinu na izraelské genocidě, snaží se prostřednictvím lží, nenávistných kampaní a cenzury vytvořit konsenzus pro válečné zločiny,“ stálo na jednom z letáků.

Televize podle listu Frankfurter Allgemeine nevznesla obvinění z neoprávněného vniknutí, takže policie nebude aktivisty vyšetřovat.

Bez cizích armád se Gaza zhroutí. Mír vydrží jen pár let, varuje Kalhousová

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Zemřela herečka Věra Křesadlová. Tvář nové vlny a manželka Miloše Formana

Z filmu Intimní osvětlení

Ve věku 81 let zemřela Věra Křesadlová. Česká výtvarnice, divadelní a filmová herečka i zpěvačka byla matkou známých hereckých dvojčat Petra a Matěje Formanových. Byla druhou manželkou režiséra...

Tři roky odříkání. Vágner se pochlubil úlovkem největší ryby vltavské kaskády

Jakub Vágner ulovil největší rybu orlické přehrady. (2. listopadu 2025)

V nedělním dešti se z orlické přehrady přihlásil rybář Jakub Vágner s dalším významným úlovkem. Ve videu popisuje příběh, jak o vylovení obřího sumce usiloval tři roky spolu se svým kamarádem....

Česko zalité mořem mlhy. Fotografové zachytili kouzla inverze v horách

Inverze na Šumavě, hrad Kašperk. (6. listopadu 2025)

Mlhavé ráno následované teplým slunečným dnem. Právě tato kombinace zajistila, že na mnoha místech Česka šlo v tomto týdnu sledovat majestátní jev známý jako inverze, který vzniká smísením teplého...

Z Opavy, z Opavy... Dráhy ruší rychlík, který oslavuje Mládkova píseň. Místní protestují

Ivan Mládek se svým Banjo Bandem na opavském železničním nádraží po příjezdu...

Nepřijatelné, facka pro celý region, další izolace už tak špatně dostupné oblasti. České dráhy od prosince ruší přímý spoj z Opavy do Prahy. Rozhodnutí národního dopravce si vysloužilo tvrdou...

7. listopadu 2025  14:43

Najela autem do protisměru, osmiletá dcera zemřela. Ženu policie obvinila z vraždy

Vážná nehoda u Seče na Plzeňsku. Řidička čelně narazila do dodávky, vážně...

Šestadvacetiletou ženu, která v říjnu pod vlivem drog způsobila na Plzeňsku smrtelnou nehodu, obvinila ve čtvrtek policie z vraždy a z pokusu o vraždu, z ohrožení pod vlivem návykové látky a z...

7. listopadu 2025  14:19,  aktualizováno  14:36

Žraví ohniví mravenci v Evropě. Dokážou zabít i tele, Itálie začala s hubením

Smrtící mravenec ohnivý. (19. dubna 2023)

Smrtící mravenec ohnivý dorazil k evropským břehům. Ohniví mravenci (Solenopsis invicta) jsou jedni z nejinvazivnějších druhů a kontrolovat jejich populaci je velmi nákladné. V Evropě byl jejich...

7. listopadu 2025  14:36

Další vzkaz EU Rusům. Zpřísnila jim vízová pravidla, reaguje na sabotáže

Šéfka zahraniční politiky Evropské unie Kaja Kallasová hovoří v sídle EU v...

Evropská komise zpřísnila vízová pravidla platná pro ruské občany. Nově nebudou získávat víza pro opakovaný vstup a budou muset žádat o vízum při každém vstupu do Evropské unie. Krok podle EK souvisí...

7. listopadu 2025  14:01,  aktualizováno  14:25

Zrádce, jak chutná Putinův ko..., vítaly Fica nápisy u školy. Debatu se studenty zrušil

Slovenský premiér Robert Fico (2. září 2025)

Na chodníku před střední školou ve slovenském Popradu se v pátek objevil nápis „Fico je zrádce“. Neznámý autor ho tam napsal v době, kdy měl mít premiér Robert Fico na škole debatu se studenty....

7. listopadu 2025  14:14,  aktualizováno  14:24

Prezidenta zlákala výstava nejdelších motorek světa, prokázal zasvěcené znalosti

Národní technické muzeum v Praze vystavuje 30 motocyklů značky...

Prezident Petr Pavel si nenechal ujít výstavu historických motorek „Böhmerland nebo Čechie. Nejdelší motocykl na světě“, která ve čtvrtek slavnostně začala v pražském Národním technickém muzeu. Sám...

7. listopadu 2025  14:05

Pokutu kvůli volební kampani dostali ODS, SPD, Motoristé i strana Petra Cibulky

Petr Cibulka, aktivista a disident (2017)

Dohledový úřad dosud v souvislosti s letošními sněmovními volbami uložil čtyři pokuty od 10 do 35 tisíc korun. Týkají se parlamentních uskupení ODS, SPD a Motoristů i mimoparlamentní strany Volte...

7. listopadu 2025  13:41,  aktualizováno 

Nova a Prima hlásí úspěšný říjen. U diváků bodovaly zprávy i původní seriály

Ilustrační snímek

V říjnu se oběma našim největším komerčním televizím dařilo. Nova dosáhla v hlavním vysílacím čase (prime time) v cílové skupině 15–54 průměrného podílu na sledovanosti 35,77 %, což představuje v...

7. listopadu 2025

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Nejen relikviář. Šlechta za války ukryla na českých zámcích poklady i mumii

Rodinné stříbro, dlouhé zbraně a lahve vína patřily rodině Liebiegů. (3....

O víkendu na západočeském Bečově slaví 40 let od mimořádného nálezu, relikviáře svatého Maura. Zlatou truhlu ukryl před 80 lety v zámecké kapli vévoda Jindřich Beaufort-Spontin. Jeho poklad...

7. listopadu 2025  13:53

Papež ocenil Dukovu odvahu, zmínil i pravdu a lásku

Inaugurační mše papeže Lva XIV. (18. května 2025)

Zesnulý kardinál Dominik Duka podle papeže Lva XIV. podporoval smíření, náboženskou svobodu a dialog mezi vírou a společností. Jeho biskupská služba zůstává příkladem věrné oddanosti svému poslání,...

7. listopadu 2025  13:50

