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Požár v centru Berlína, prostřižený plot. Němci vyšetřují nové útoky na rozvodny

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  10:38
V centru Berlína hořela elektrická stanice. (7. září 2026)

V centru Berlína hořela elektrická stanice. (7. září 2026) | foto: Reuters

V centru Berlína hořela elektrická stanice. (7. září 2026)
V centru Berlína hořela elektrická stanice. (7. září 2026)
Německá policie řeší nález podezřelého předmětu v blízkosti rozvodny v...
V rozvodně v Bergheimu na západě Německa někdo úmyslně způsobil zkrat. Policie...
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Německá policie vyšetřuje noční požár elektrické stanice v centru Berlína, na západě země odhalila u rozvodny prostřižený plot. Německé úřady minulý týden zaznamenaly několik útoků na rozvodny elektřiny, které vyšetřují jako sabotáž. V této souvislosti zatím neúspěšně pátrají po muži, který se k činům přihlásil v dopisech.

V noci na pondělí vypukl požár na staveništi v centru Berlína, nedaleko Postupimského náměstí. Rozšířil se na rozvodnu, dodávky elektrického proudu však narušeny nebyly. Příčina vzniku požáru zatím není jasná.

Německo šetří další sabotáž. Je za ní klimatický aktivista, oznámil ministr

Už v neděli večer objevili policisté v západoněmecké spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko prostřižený bezpečnostní plot u rozvodny ve městě Wesel. Podrobnosti k těmto případům nejsou zatím k dispozici, média však spekulují o souvislosti s několika případy sabotáží na elektrických stanicích z minulého týdne.

V úterý se terčem sabotáže stala rozvodna nedaleko elektrárny Jänschwalde v Braniborsku, následovaly útoky na elektrické stanice v Bergheimu a Dormagenu na západě Německa. Celkem dvanáct výbušných zařízení, která měla podle policie způsobit zkrat, našli vyšetřovatelé také na dvou místech na východě Saska.

Sabotáž v Německu odpojila elektrárny. Napětí mezi Berlínem a Moskvou eskaluje

V této souvislosti policie pátrá po osmačtyřicetiletém Danieli V. z Gevelsbergu na západě Německa, kterého ministr vnitra Alexander Dobrindt označil za klimatického aktivistu. Útoky na elektrické rozvodny pak označil za projev „klimatického extremismu“. V neděli policisté podnikli velký zátah u Kolína nad Rýnem, nikoho ale nenašli.

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