Požár v centru Berlína, prostřižený plot. Němci vyšetřují nové útoky na rozvodny

V noci na pondělí vypukl požár na staveništi v centru Berlína, nedaleko Postupimského náměstí. Rozšířil se na rozvodnu, dodávky elektrického proudu však narušeny nebyly. Příčina vzniku požáru zatím není jasná.
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Už v neděli večer objevili policisté v západoněmecké spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko prostřižený bezpečnostní plot u rozvodny ve městě Wesel. Podrobnosti k těmto případům nejsou zatím k dispozici, média však spekulují o souvislosti s několika případy sabotáží na elektrických stanicích z minulého týdne.
V úterý se terčem sabotáže stala rozvodna nedaleko elektrárny Jänschwalde v Braniborsku, následovaly útoky na elektrické stanice v Bergheimu a Dormagenu na západě Německa. Celkem dvanáct výbušných zařízení, která měla podle policie způsobit zkrat, našli vyšetřovatelé také na dvou místech na východě Saska.
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V této souvislosti policie pátrá po osmačtyřicetiletém Danieli V. z Gevelsbergu na západě Německa, kterého ministr vnitra Alexander Dobrindt označil za klimatického aktivistu. Útoky na elektrické rozvodny pak označil za projev „klimatického extremismu“. V neděli policisté podnikli velký zátah u Kolína nad Rýnem, nikoho ale nenašli.