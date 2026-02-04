Soud v Berlíně znovu zakázal používání posypové soli, vyhověl ekologům

Německá města se od solení cest odklonila kvůli nepříznivým dopadům na životní prostředí, zejména na vegetaci a spodní vodu. Jako alternativa se používá písek či štěrk.
Na konci ledna vydalo berlínské vedení mimořádné povolení k používání posypové soli, a to s platností do 14. února. Rozhodnutí bylo podle deníku Tagesspiegel překvapivé, protože berlínská senátorka pro dopravu a klima Ute Bondeová, jejíž funkce odpovídá zemské ministryni, původně s takovým krokem nesouhlasila.
O povolení soli žádal i primátor města Kai Wegner, který chtěl využít všechny možnosti k zajištění bezpečnosti na zledovatělých chodnících.
Ekologové se proti postupu Bondeové ohradil a povolení napadl u soudu, který dal nyní svazu za pravdu. Podle soudu rozhodnutí senátorky postrádá právní základ.
V Berlíně tak posypovou sůl mohou nadále používat jen technické služby, a to úsporným způsobem s ohledem na životní prostředí.
Berlín nebyl jediným německým městem, které se k posypové soli kvůli dlouhodobému náledí rozhodlo vrátit. Solit umožnil například Hamburk, který krátkodobé pozastavení zákazu do 13. února zdůvodnil upřednostněním ochrany životů a zdraví lidí.