Arabský influencer odpálil rachejtli na byt v Berlíně, ten pak začal hořet

Německý influencer odpálil rachejtli do dětského pokoje | foto: IG / Berlinburada

„Video má berlínská policie k dispozici. Informace o zraněných nemůžeme zatím zveřejnit,“ potvrdil berlínský policejní mluvčí německému listu Tagesspiegel. Vyšetřování případu převzal hasičský komisař. Incident se odehrál v berlínské čtvrti Neukölln, kde žijí národnostní menšiny. Píše server Tagesspiegel.

Younes, který má přibližně 300 tisíc sledujících na Instagramu, video mezitím smazal. Pravděpodobně tak učinil kvůli mnoha negativním reakcím, které uživatelé Instagramu k videu zanechali.

Na sociální síti X se nahrávka i nadále šíří a vyvolává ostrou kritiku. „Vidím jen hloupého člověka, který dělá ještě větší hlouposti, aby získal slávu prostřednictvím kliknutí na internetu na úkor ostatních,“ napsal jeden z uživatelů X.

Anabel Schunke @ainyrockstar Hoffe, die @polizeiberlin hat bereits Ermittlungen gegen den jungen Mann eingeleitet https://t.co/QbNUqs1YOM oblíbit odpovědět

Další komentující napsal: „To byl bytový dům. Měl by být za to zatčen a obviněn. Mohli zemřít lidé.“ Jiný uživatel dodal: „Kromě této nechutné akce zůstvá otázkou charakteru, proč se takové video vůbec nahrává. To je jedna věc druhá je, že takový člověk má 311 tisíc sledujících,“ posteskl si.

Atallah Younes se na Instagramu ve čtvrtek omluvil. „To, co se stalo, byla chyba. Majiteli domu jsme se omluvili,“ napsal. Na další fotografii na Instagramu je vidět, jak Younes sedí na pohovce mezi starším a mladším mužem a mluví arabsky: „Dnes jsme byli u Haga Abu Mohamada a prosili jsme ho o odpuštění,“ dodal na videu Younes.

Na silvestra v Berlíně lidé čím dál častěji odpalují nelegální pyrotechniku, včetně velmi nebezpečných tzv. kulových pum. V noci na Nový rok byl berlínský policista těžce zraněn na noze a musel se podrobit akutní operaci. Jeden muž během oslav po zásahu pyrotechnikou oslepl.

Po výbuchu na berlínském letišti Tegel bylo těžce zraněno sedmileté dítě. Po silvestrovské noci čítá Berlín 36 neobyvatelných bytů a během noci bylo zadrženo přes 400 lidí.

„Vzhledem k nebezpečí, které představuje zakázaná pyrotechnika dovážená především z Polska a Česka, budou přísnější kontroly,“ vyzval Burkard Dregger, mluvčí německé strany CDU.