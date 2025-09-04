V Berlíně najelo auto do lidí, na místě jsou zranění včetně dětí

Autor: ,
  14:07
V berlínské čtvrti Wedding ve čtvrtek najelo auto do skupiny lidí, informuje německý deník Bild. Na místě je podle něj několik zraněných, včetně dětí. Záchranné složky uvedly, že šlo o nehodu, nikoliv o záměr.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Auto vjelo do lidí krátce po 13:00 ve čtvrti Wedding, která leží severozápadně od centra německé metropole. Těžké zranění utrpěla jedna žena, podle Bildu vychovatelka, lehce zraněno je několik dětí.

Podle deníku policie řidiče na místě zadržela.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

