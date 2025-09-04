V Berlíně najelo auto do lidí, na místě jsou zranění včetně dětí

Auto vjelo do lidí krátce po 13:00 ve čtvrti Wedding, která leží severozápadně od centra německé metropole. Těžké zranění utrpěla jedna žena, podle Bildu vychovatelka, lehce zraněno je několik dětí.
Podle deníku policie řidiče na místě zadržela.
Auto vjelo do lidí krátce po 13:00 ve čtvrti Wedding, která leží severozápadně od centra německé metropole. Těžké zranění utrpěla jedna žena, podle Bildu vychovatelka, lehce zraněno je několik dětí.
Podle deníku policie řidiče na místě zadržela.
V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80. výročí kapitulace císařského Japonska na konci druhé světové války. Přehlídky se dle odhadů účastnilo...
Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod snímky jsou pak často komentáře uživatelů s jasným sexuálním podtextem. Nejméně dvě političky již...
Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré na Frýdecko-Místecku. Podle různých svědectví ho zasáhl do hlavy či krku. Policie na místě pachatele...
V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce. Počet úmrtí vzrostl na sedmnáct, v nemocnici jsou dvě desítky lidí. Příčina nehody je zatím...
Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve Velkých Hydčicích. Teprve patnáctiletý chlapec tam zemřel po vážném pracovním úrazu. Podle Deníku ho...
Ústavní soud bude řešit, zda je hnutí Stačilo! nepřiznanou koalicí, a co z toho pro uskupení, za které kandidují společně komunisté, sociální demokraté, zástupci ČSNS, SD-SN a strany Moravané,...
V berlínské čtvrti Wedding ve čtvrtek najelo auto do skupiny lidí, informuje německý deník Bild. Na místě je podle něj několik zraněných, včetně dětí. Záchranné složky uvedly, že šlo o nehodu,...
O bezpečnosti a Ukrajině jednali ve čtvrtek v Praze premiér Petr Fiala z ODS a generální tajemník NATO Mark Rutte. Před schůzkou se společně zúčastnili prostřednictvím videokonference jednání...
Až osm let vězení hrozí pětatřicetiletému muži z Chomutovska, který podle policie zneužil identitu svého kamaráda, aby získal statisícové půjčky. Během dvou měsíců se pokusil sjednat sedm úvěrů....
International Press Institute Česká republika (CZ IPI) spustil platformu Bezpečná žurnalistika. Chce pomáhat novinářům a novinářkám, kteří se kvůli práci setkají s agresí, incident nahlásit a také...
Hnutí ANO v Ostravě představilo program do sněmovních voleb. Slibuje levnější energie, zkrácení čekacích lhůt na zdravotní zákroky, radikální zrychlení stavebního řízení a bezúročné půjčky na první...
Židovský obchod v centru Prahy na Vinohradech kdosi posprejoval nenávistnými nápisy. Na jeho průčelí jsou modrou barvou napsaná hesla „Fašisti“ a „Holokaust 2025“. Incident vyšetřují policisté. Podle...
Okresní soud v Semilech dnes vyhověl dědicům nizozemského sběratele Johanna Kleina o vydání cenné poštovní známky z roku 1919, takzvané žilkované čtyřkoruny v hodnotě čtyři až pět milionů korun....
Nový chargé d’affaires na americkém velvyslanectví v Praze David Wisner pojal své představení vtipně a vesměs po cimrmanovsku. „Vášnivý cestovatel, příležitostný autor projevů, rád vymýšlí nové...
Letadlo s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou nemuselo kvůli rušení GPS signálu přistávat za pomoci papírových map, jak se původně tvrdilo. Mělo totiž standardně záložní...
Krásná Lípa, okres Děčín
2 000 000 Kč
Policie zahájila trestní stíhání osmi lidí a tří právnických osob kvůli zakázkám malého rozsahu, které v minulosti zadávaly moravskoslezské krajské organizace. Mezi obviněnými je podle ní i jeden...
Kolik je pravdy na příbězích a legendách o českých korunovačních klenotech? Kde je ukrývali před nacisty a proč je riskantně převáželi až na Slovensko? Dosud neznámé dokumenty i předměty představí...