Policie v Berlíně předčasně ukončila LGBT pochod, na místě jsou zranění

„Předpokládáme, že do parku Tiergarten vjelo vozidlo, které srazilo několik lidí a zranilo je. O zraněné teď pečují záchranáři. Intenzivně pátráme po osobách podezřelých z účasti na této události,“ uvedla podle agentury AFP policie ve sdělení přes komunikační platformu WhatsApp.
Policie na síti X vyzvala všechny účastníky, aby místo konání akce okamžitě opustili. Organizátor pochodu pak zúčastněné vyzval, aby se vrátili domů. Policie lidem doporučila, aby neprocházeli parkem, ale aby využívali pouze ulice.
Pochodu hrdosti se už přes den zúčastnily statisíce lidí. Pochod končil na ulici 17. června, což je dlouhá dopravní tepna, která prochází Tiergartenem a vede až k Braniborské bráně, kde se od pátku konaly koncerty.