Na fotografiích z nedělního povolebního večírku má na sobě Ibrahim tričko s nápisem „See you in Palestine“, tedy „Uvidíme se v Palestině“. Na snímcích je vidět mimo jiné po boku šéfa arabského gangu Issy Remma.
Objevily se také fotografie, kde je Ibrahim spolu s poslancem Spolkového sněmu za Levici Feratem Koçakem. Ten se do Bundestagu dostal z berlínského obvodu Neukölln, domova mnohých tureckých i arabských přistěhovalců.
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Německé úřady považují Lidovou frontu pro osvobození Palestiny (PFLP) za extremistickou organizaci. Evropská unie ji pak vede na seznamu teroristických oganizací. Sám Ibrahim například po útoku palestinského teroristického hnutí Hamás na izraelské osady ze 7. října 2023 označil tehdejšího vůdce hnutí Jahjá Sinvára za „neochvějného vůdce“ a „hrdinu mučedníka“.
Strana Levice, která v berlínských volbách zvítězila s velkým náskokem ve výši 25,7 procenta hlasů, se ještě v neděli večer distancovala od přítomnosti šéfa gangu Remma.
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„Nebyl pozván a následně byl vyveden ven,“ řekla v televizi ZDF možná stranická kandidátka na primátorku Berlína Elif Eralpová. „S organizovaným zločinem nemáme nic společného, bojujeme proti němu,“ dodala. K účasti Ibrahima se však Levice vyjadřovat nechtěla, píše portál Die Zeit.
„Když vůdci klanů a islamisté oslavují volební vítězství Levice v Berlíně, nevěstí to nic dobrého pro vnitřní bezpečnost,“ kritizuje podle portálu Bild braniborský ministr vnitra a předseda Křesťanskodemokratické unie (CDU) Jan Redmann.
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Slibované úspory v oblasti policie a zpravodajské služby Úřad pro ochranu ústavy by podle něj měly „negativní dopady i na Braniborsko“. Organizovaný zločin působí přes hranice států, pokračoval Redmann. „Lze proti němu bojovat pouze kolektivně,“ varoval.
A supporter of terrorists spotted at the Left’s campaign election party in Berlin— NEXTA (@nexta_tv) September 21, 2026
He was identified as anti-Israel activist Ibrahim Ibrahim. According to the organization democ, he is considered a supporter of the PFLP, which is recognized as a terrorist organization in Germany.… pic.twitter.com/CuJrFW4pWx
CDU kancléře Friedricha Merze v Berlíně skončila druhá s 18,8 procenta a Alternativa pro Německo (AfD) s 16,3 procenta. Křesla získali i Zelení se 14,3 procenta a sociální demokraté (SPD), které podpořilo 12,1 procenta hlasujících.