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Hackeři berlínským úřadům ukradli citlivá data, nyní je zveřejnili na darknetu

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  19:24
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: FB OL

Vyděrači z hackerské skupiny Rhysida zveřejnili data ukradená při hackerském útoku na berlínské správní úřady. Od správy německé metropole po vypršení ultimáta nedostali požadované výkupné. Podle regionální rozhlasové stanice RBB24 zveřejnili na takzvaném darknetu ke stažení zhruba 1,4 milionu dat v několika balících.

Zločinecká skupina už dříve požadovala od berlínské radnice výkupné ve výši milionů eur. Částka měla být zaplacena do pátku. Před týdnem byla data nabídnuta k prodeji v aukci na darknetu s vyvolávací cenou 30 bitcoinů, což odpovídá přibližně 50 milionům korun.

„Bavte se, lovci dat,“ napsala skupina na své stránce na darknetu. Poté, co odkaz zpočátku vygeneroval chybovou zprávu, je nyní viditelných mnoho složek, píše RBB24. Složky údajně obsahují pracovní posudky, pracovní nabídky, hodnocení zaměstnanců a osobní složky. Tyto informace však zatím nebylo možné ověřit.

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Není také jasné, zda jde o veškerá data ukradená začátkem srpna. Odborníci varovali, že hackeři by mohli prodat citlivá data. „Je třeba předpokládat, že data budou následně dále prodána nebo zveřejněna celá nebo zčásti,“ řekla agentuře DPA mluvčí berlínského senátu (zemské vlády) Christine Richterová.

Podle berlínské radnice jde o vysoce profesionální skupinu, která byla v posledních letech spojována s různými kybernetickými útoky na cíle v severní a jižní Evropě, Německu a USA. Podle ní neexistují žádné důkazy o propojení s Ruskem, ale ani takové propojení nelze vyloučit.

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