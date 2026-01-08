Město mrzlo při blackoutu, on šel na tenis. Primátor Berlína čelí kritice

  11:25
Berlínský primátor Kai Wegner čelí kritice, protože v sobotu krátce po rozsáhlém výpadu proudu v části německé metropole nevyrazil do postižené oblastí, ale na tenis. Čelí proto už i výzvám k rezignaci. Šéf berlínské radnice se hájí, že si potřeboval vyčistit hlavu a byl i tak stále na příjmu. Kauza by mohla poškodit jeho křesťanské demokraty (CDU) před volbami, které Berlín čekají v září.
Berlínský primátor Kai Wegner na tiskové konferenci po blackoutu, který postihl město. (7. ledna 2026) | foto: ČTK

Výpadek elektřiny v jihozápadní části Berlína po požáru kabelů. Bez proudu...
Jihozápad Berlína v sobotu postihl obří výpadek proudu, který způsobil žhářský útok na kabelový most u elektrárny Lichterfelde. Bez elektřiny, topení a mobilního signálu se ocitlo 45 tisíc domácností a asi 2200 firem, celkem se s následky potýkalo 100 tisíc Berlíňanů.

Podle úřadů byl útok dílem levicových extremistů. Přihlásila se k němu skupina, která si říká Vulkangruppe. Dodávky proudu se dařilo postupně obnovovat, ve středu měli opět proud všichni odběratelé.

Politici nekonali a Berlín sevřel mrazivý teror. Sabotáž přinesla dvojí varování

Primátor města Wegner nejprve čelil dotazům, proč hned první den výpadku nevyrazil do zasažené čtvrti Steglitz-Zehlendorf a postižené občany navštívil až v neděli. Wegner se bránil tím, že kvůli výpadku mobilní sítě by nemohl z místa organizovat pomoc.

Později se ovšem ukázalo, že několik hodin po výpadku vyrazil primátor na tenis. „Hrál jsem mezi 13:00 a 14:00 tenis, protože jsem si prostě chtěl vyčistit hlavu,“ přiznal v reakci na odhalení Wegner stanici Welt TV. „Celou dobu jsem byl na příjmu, i když jsem hrál tenis. Mobilní telefon jsem měl na hlasitý režim, poté jsem okamžitě jel zpět a dál pracoval,“ dodal.

Mluvčí berlínské radnice později uvedla, že Wegnerovou spoluhráčkou byla jeho životní partnerka Katharina Güntherová-Wünschová, která je rovněž členkou berlínské zemské vlády.

Naštvaný Berlín: starci spali v tělocvičně, migranti v hotelu. Selhání státu, píše tisk

Kritiku za to, že hrál tenis, když desítky tisíc lidí v jeho městě mrzly, si Wegner vysloužil nejen na sociálních sítích, ale také od opozičních politiků. Strany Alternativa pro Německo (AfD) a Svobodná demokratická strana (FDP) jej už vyzvaly, aby na svou funkci rezignoval. Osm měsíců před berlínskými volbami primátora zkritizovali také politici strany Zelených a Levice.

„Když jsou desítky tisíc lidí v jeho městě bez proudu a mrznou, očekávám od zemského šéfa samozřejmě přítomnost od první hodiny,“ řekl časopisu Der Spiegel také Steffen Krach, který je lídrem kandidátky sociálních demokratů (SPD) do zářijových voleb. Wegnerova Křesťanskodemokratická unie (CDU) a SPD tvoří nyní koalici na berlínské radnici. CDU se za svého zemského šéfa jednoznačně postavila.

Časopis Der Spiegel označil tenisovou kauzu za „katastrofu“ pro Wegnerův obraz u veřejnosti. Podle agentury DPA poskytl primátor politickou munici svým oponentům a zároveň propásl jedinečnou příležitost pořídit si silné snímky z krizové oblasti, jako to učinil například v roce 2002 někdejší kancléř Gerhard Schröder při povodních na Labi.

Levicoví extremisté v Berlíně způsobili masivní blackout

Pokud by Wegnera tenisová kauza stála křeslo, nebyl by to přitom zdaleka první podobný případ v Německu. Například v roce 2022 musela na funkci rezignovat ministryně pro rodinu Anne Spiegelová. Důvodem byla kritika, že při ničivých záplavách v údolí řeky Ahr na západě Německa v roce 2021 odjela na měsíční dovolenou do Francie. V té době byla přitom ministryní životního prostředí v postižené spolkové zemi Porýní-Falc.

Třiapadesátiletý křesťanský demokrat Wegner se primátorem německé metropole stal v dubnu 2023 a letos 20. září by rád svou funkci obhájil. Podle posledního průzkumu veřejného mínění z loňského listopadu má Wegnerova CDU šanci v Berlíně volby vyhrát, dostala by 22 procent hlasů. S odstupem pouhých tří procentních bodů jí ale šlape na paty postkomunistická strana Levice.

4. ledna 2026
