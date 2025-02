„My Němci nepřiznáme, že nevíme, kudy kam.“ Bavorsko ovládají zmatek a strach

Od naší spolupracovnice v Bavorsku - Jako by se vlastně zas tak moc nedělo. Až na to, že je pár dní před německými předčasnými parlamentními volbami. Die Welt propírá Trumpa a vzájemná nekorektní předvolební „škorpení“ německých politických špiček, další deník přihazuje nápady Trumpova blízkého kamaráda Elona Muska. Fakt, že to pod pokličkou německé korektnosti mezi běžnými Němci před volbami vře, se jaksi s nadhledem přechází.