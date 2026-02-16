Werner Troiber, starosta bavorského Ruhmannsfeldenu, který leží asi 20 kilometrů od české hranice, se posledních osm let snažil navštívit Sophii B. a poblahopřát jí k narozeninám. Žena se narodila v roce 1922. Její dcera Christa B. jej ale vždy odmítla s nějakou výmluvou.
Na konci loňského roku se Troiber opět vydal ženě gratulovat, její 82letá dcera mu tentokrát řekla, že maminka zemřela před dvěma lety v Česku.
Starosta pojal ale podezření a 30. prosince se obrátil na státní zastupitelství. „Smrdělo to,“ řekl starosta bulvárnímu deníku Bild.
Policie nakonec dům 5. února prohledala a ve sklepě domu našla „silně mumifikované tělo“ seniorky. Pitva nedokázala určit příčinu úmrtí ani to, kdy žena přesně zemřela.
Úřady se ale domnívají, že mrtvola byla ve sklepě domu několik let. Policie se v tuto chvíli nedomnívá, že by se seniorka stala obětí vraždy.
Dcera zesnulé ženy čelí stíhání kvůli podvodu, protože za matku přinejmenším několik let pobírala neoprávněně důchod.
Podle Bildu průkazka zdravotního pojišťovny zesnulé ženy nebyla použita více než deset let, důchod ve výši 1500 eur měsíčně (36 400 korun) byl ale nadále vyplácen.