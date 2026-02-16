Bavorský starosta chtěl přát 103leté ženě, našla se jen mumie. Důchod brala dcera

Autor: ,
  15:59
Mumifikované tělo našla bavorská policie ve sklepě domu ve městě Ruhmannsfelden u hranic s Českem. Objev učinila poté, co začala pátrat po osudu ženy, které mělo být 103 let. Policisty zalarmoval starosta, který se snažil osm let neúspěšně ženě poblahopřát k narozeninám. Její dcera ho vždy s jinou výmluvou odmítla vpustit. Nyní čelí žena podezření, že za mrtvou matku roky pobírala důchod.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Werner Troiber, starosta bavorského Ruhmannsfeldenu, který leží asi 20 kilometrů od české hranice, se posledních osm let snažil navštívit Sophii B. a poblahopřát jí k narozeninám. Žena se narodila v roce 1922. Její dcera Christa B. jej ale vždy odmítla s nějakou výmluvou.

Na konci loňského roku se Troiber opět vydal ženě gratulovat, její 82letá dcera mu tentokrát řekla, že maminka zemřela před dvěma lety v Česku.

Kostru důchodce našli v bytě patnáct let po jeho smrti. Nikomu nechyběl

Starosta pojal ale podezření a 30. prosince se obrátil na státní zastupitelství. „Smrdělo to,“ řekl starosta bulvárnímu deníku Bild.

Policie nakonec dům 5. února prohledala a ve sklepě domu našla „silně mumifikované tělo“ seniorky. Pitva nedokázala určit příčinu úmrtí ani to, kdy žena přesně zemřela.

Úřady se ale domnívají, že mrtvola byla ve sklepě domu několik let. Policie se v tuto chvíli nedomnívá, že by se seniorka stala obětí vraždy.

V bytě v Německu našli mrtvoly ženy a dítěte. Podezřelým je otec ze Slovenska

Dcera zesnulé ženy čelí stíhání kvůli podvodu, protože za matku přinejmenším několik let pobírala neoprávněně důchod.

Podle Bildu průkazka zdravotního pojišťovny zesnulé ženy nebyla použita více než deset let, důchod ve výši 1500 eur měsíčně (36 400 korun) byl ale nadále vyplácen.

Ruhmannsfelden

Ruhmannsfelden

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nahý imperialismus USA i budíček Evropy. Politolog rozebírá změnu světového řádu

Nejčtenější

EXKLUZIVNĚ: Fotoalbum z motocyklové dovolené prezidenta Pavla ve Španělsku

Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii (leden 2026)

Ještě snad nikdy nebyla dovolená českého prezidenta Petra Pavla pod takovým drobnohledem veřejnosti. Jeho boj na politické scéně patří k hlavním tématům posledních týdnů. Když spor se stranou...

Epstein odkázal stamiliony běloruské milence, volal jí těsně před svou smrtí

Epsteinova přítelkyně Karyna Shuliaková v New Yorku (30. května 2024)

Jeffrey Epstein si před smrtí přál, aby podstatná část jeho peněz připadla jeho přítelkyni pocházející z Běloruska. Mezi dědici jsou uvedeni také jeho bratr či harvardský profesor matematiky Martin...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Další celebrity v kauze Epstein. Venku jsou nové fotografie a až příliš úplný seznam

Koláž snímků zachycující známé osobnosti po boku Jeffreyho Epsteina.

Ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo nové fotografie a jména z Epsteinových spisů. Seznam zahrnuje členy elity od Billa Gatese přes Hillary Clintonovou až po Micka Jaggera či Donalda Trumpa....

Konaly se další demonstrace za Pavla. V Brně, Ostravě či Olomouci vyšly tisíce lidí

Demonstrace Milionu chvilek za prezidenta v Brně (15. února 2026)

Ve stovkách měst a obcí v Česku se sešly tisíce lidí na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla ve sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Akce inicioval spolek Milion chvilek a měli...

Babiš představil nového kandidáta do vlády místo Turka. Je to poslanec Červený

Premiér Andrej Babiš představil nového kandidáta na post ministra životního...

Premiér Andrej Babiš představil nového kandidáta na post ministra životního prostředí za Motoristy sobě místo poslance Filipa Turka. Je jím jednačtyřicetiletý poslanec Igor Červený zvolený ve...

16. února 2026  10:02,  aktualizováno  16:30

George. První humanoidní robot vzniká ve Zlíně, zastoupí dělníka u pásu či baliče

Zlínská firma Business Logic vyvíjí humanoidního robota, který by měl pracovat...

Má sice proporce dospělého člověka, ale jde na první pohled o robota. Nemá totiž kůži ani tvář. Dokáže však celkem obratně pohybovat rukama, do nichž je schopen brát předměty a přemisťovat je....

16. února 2026  16:11

Ve Švýcarsku vjel vlak do laviny a vykolejil, několik lidí je zraněných

V jižním Švýcarsku mezi Goppensteinem a Brigem vykolejil regionální vlak v...

Na jihu Švýcarska v pondělí vykolejil vlak kvůli lavině. Záchranáři evakuovali 30 lidí, několik jich bylo zraněno. K nehodě došlo na trati mezi Goppensteinem a Brigem v kantonu Valais (Wallis).

16. února 2026  16:06

Problém s jmenováním nebude. Turkovy výroky je nutné brát s rezervou, líčí expert

Premium
Premiér Andrej Babiš představil nového kandidáta na post ministra životního...

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí na tiskové konferenci po jednání vlády oznámil, že hnutí Motoristé sobě navrhlo místo Filipa Turka na post ministra životního prostředí Igora Červeného. Politolog...

16. února 2026

Bavorský starosta chtěl přát 103leté ženě, našla se jen mumie. Důchod brala dcera

Ilustrační snímek

Mumifikované tělo našla bavorská policie ve sklepě domu ve městě Ruhmannsfelden u hranic s Českem. Objev učinila poté, co začala pátrat po osudu ženy, které mělo být 103 let. Policisty zalarmoval...

16. února 2026  15:59

Šofér bez řidičáku zmatkoval na křižovatce. Měl jsem drogy, přiznal strážníkům

Zdrogovaný řidič bez řidičáku zmatkoval na křižovatce, strážníkům se přiznal....

Zmatkující řidič zaujal pardubické strážníky na křižovatce ulic Palackého a Hlaváčova. Při kontrole se přesvědčili, že byl jejich instinkt správný, zjistili totiž hned několik prohřešků. K autu bez...

16. února 2026  15:53

Jihlavská aréna má problémy s internetem, klientům jednoho operátora často nejde

K poškození záchodů v Horácké aréně došlo během úterního zápasu Maxa ligy mezi...

Uplynulo už více než čtvrt roku od slavnostního otevření jihlavské Horácké arény. Přesto tam diváci, kteří jsou zároveň zákazníci O2, mají dodnes problémy s připojením svých mobilních telefonů k...

16. února 2026  15:53

OBRAZEM: Bizáry ze světa hmyzu. Samurajské rohy i kobylka, které se nechce skákat

Živé i neživé exempláře nechávají nahlédnout do podivuhodné zvířecí říše na...

Živé i neživé exempláře nechávají nahlédnout do podivuhodné zvířecí říše na výstavě Bizarní hmyz, kterou hostí Dietrichsteinský palác v Brně. „Výstava vznikla s myšlenkou ukázat veřejnosti, že hmyz...

16. února 2026  15:51

Exprezident Zeman stěhuje kancelář z Dejvic na Nové Město, Ovčáčka nahradil

Bývalý prezident Miloš Zeman při rozhovoru pro iDNES.cz (6. 8. 2025)

Bývalý prezident Miloš Zeman přesune svou kancelář z pražských Dejvic na Nové Město. Povede ji bývalý ředitel Správy Pražského hradu Jan Novák. Nahradí Víta Nováka, který odjel pracovně do zahraničí,...

16. února 2026  15:48

Přírodě to nepomůže, ale lepší než Turek, reaguje opozice na kandidáta Červeného

Premiér Andrej Babiš představil nového kandidáta na post ministra životního...

Motoristé našli náhradu za Filipa Turka. Na ministra životního prostředí navrhli svého poslance Igora Červeného. „Snad si pan Turek na společné hajlování najde někoho jiného,“ reagoval bývalý premiér...

16. února 2026  13:40,  aktualizováno  15:47

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Policisté hledali v jihlavské škole bombu, výhrůžka přišla e-mailem

Policisté v pondělí odpoledne zasahovali v Základní škole Křížová v Jihlavě....

Policie zasahovala v prostorách Základní školy Křížová v Jihlavě. Reagovala tím na oznámení o uložení nástražného zařízení. Výhrůžka o umístění bomby přišla do školy v pondělí odpoledne e-mailem....

16. února 2026  15:08,  aktualizováno  15:45

Zloděj ukradl šest historických motorek Jawa. Majitel vypsal odměnu

Zloděj nebo zloději ukradli šest červených motocyklů vyrobených v 50. a 60....

Českobudějovičtí kriminalisté řeší krádež šesti kompletně zrenovovaných historických motocyklů tovární značky Jawa. Majitel vyčíslil škodu na zhruba milion korun a za poskytnutí informací, které...

16. února 2026  15:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.