Američanka místo izolace řádila v barech, v Bavorsku nakazila desítky lidí

Američanka, která v Garmisch-Partenkirchenu pracuje v rekreačním středisku Edelweiss Lodge určeném pro armádu USA v Německu, se koncem srpna vrátila z dovolené v Řecku. Protože měla hned několik příznaků koronaviru, podstoupila 8. září test na covid-19.



Ačkoli zdravotníci Američanku instruovali, že má zůstat doma a izolovat se, vyrazila večer do města za zábavou. Příští den ráno obdržela pozitivní test.

V hotelu se kvůli ženě nakazilo nejméně čtyřiadvacet Američanů a středisko, jenž před týdnem paradoxně pořádalo konferenci o tom, jak zabránit šíření koronaviru v americké armádě, museli provozovatelé na čtrnáct dní uzavřít.



„Hněvám se na tuto mladou ženu,“ řekl místní radní Anton Speer. „Navzdory příznakům a nařízení zůstat doma se vrhla do nočního života ve městě a nakazila nejméně čtyřiadvacet Američanů. Zjistit, s jakými lidmi se setkala, a informovat je, bude velmi obtížné,“ uvedl Speer pro The Guardian.

Bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann uvedl, že pokud se ukáže, že šestadvacetiletá žena ignorovala nařízenou izolaci, bude čelit důsledkům.

„Pokud se potvrdí, že i přes řadu příznaků odmítla zůstat izolaci, čeká ji tučná pokuta. Taková nedbalost musí být jasně napomenuta,“ dodal Hermann. V Bavorsku může být za porušení izolace udělena pokuta až dva tisíce eur (53 tisíc korun). Ženě navíc hrozí trest vězení, a to na šest měsíců až deset let. Žalovat ji mohou také uzavřená zařízení.

Podle úředníků není jasné, jestli se Američanka nakazila v Řecku, nebo až v Garmisch-Partenkirchenu. Město, které se nachází na úpatí horského vrcholu Zugspitze, požádalo obyvatele ve věku od osmnácti do pětatřiceti let, aby se podrobili testu na koronavirus. Do neděle to udělalo sedm set lidí.

Městečko Garmisch-Partenkirchen:

Garmisch-Partenkirchen is a ski town in Bavaria, southern Germany. It is the seat of government of the district of Garmisch-Partenkirchen (abbreviated GAP), in the Oberbayern region, which borders Austria. Nearby is Germany's highest mountain, Zugspitze, at 2,962 m (9,718 ft.). pic.twitter.com/MOMOtfrUjj