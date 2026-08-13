Policie v Bavorsku prověřuje podezření na výbušniny, vlaky stojí

„Speciální jednotky spolkové policie v současné době prověřují předmět, který může obsahovat výbušniny. Prosíme, i nadále se této oblasti vyhýbejte a objíždějte ji širokým okruhem,“ uvedla policie bavorského regionu Střední Franky.
Podle policejního mluvčího objevil podezřelý předmět železniční technik. Nalezl ho u kolejí v blízkosti vjezdu do nádraží. Možná výbušnina byla nahlášena přibližně v 08:30 hodin ráno.
Treuchtlingen má asi 13 tisíc obyvatel a leží mezi Norimberkem a Ingolstadtem. Místní nádraží je významným železničním uzlem pro regionální i dálkovou dopravu, kterým prochází linky spojující Mnichov, Würzburg, Norimberk a další bavorská města.