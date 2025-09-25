Slabý zájem o elektromobily nutí Volkswagen omezit výrobu ve dvou továrnách

Továrna koncernu Volkswagen ve Cvikově od 6. října na týden pozastaví produkci kvůli slabé poptávce po elektromobilu Audi Q4 e-tron, za kterou stojí mimo jiné americká cla. Závod v Emdenu, který vyrábí elektromobily ID.4 a ID.7 značky Volkswagen, již zkrátil pracovní dobu zaměstnanců a předpokládá se, že také na několik dnů zcela přeruší produkci, píše Bloomberg.
Obě továrny vyrábějí výhradně elektromobily, takže jsou obzvlášť citlivé na výkyvy v poptávce po těchto vozech.
Koncern Volkswagen je největším evropským výrobcem osobních automobilů. Jeho součástí je rovněž Škoda Auto.