Slabý zájem o elektromobily nutí Volkswagen omezit výrobu ve dvou továrnách

  21:58
Německý automobilový koncern Volkswagen omezuje produkci ve dvou německých továrnách na výrobu elektromobilů, protože růst poptávky po těchto vozech zaostává za očekáváním. Informovala o tom ve čtvrtek agentura Bloomberg s odvoláním na své zdroje.
Volkswagen ID.4
Volkswagen ID.7
Volkswagen ID.7
Volkswagen ID.4
Továrna koncernu Volkswagen ve Cvikově od 6. října na týden pozastaví produkci kvůli slabé poptávce po elektromobilu Audi Q4 e-tron, za kterou stojí mimo jiné americká cla. Závod v Emdenu, který vyrábí elektromobily ID.4 a ID.7 značky Volkswagen, již zkrátil pracovní dobu zaměstnanců a předpokládá se, že také na několik dnů zcela přeruší produkci, píše Bloomberg.

VW přidá na auta prodávaná v USA dovozní poplatek, oznámila firma dealerům

Obě továrny vyrábějí výhradně elektromobily, takže jsou obzvlášť citlivé na výkyvy v poptávce po těchto vozech.

Koncern Volkswagen je největším evropským výrobcem osobních automobilů. Jeho součástí je rovněž Škoda Auto.

